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Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Всё идет к тому, что скоро не будет нужды ходить к чиновникам на поклон…
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития.
По мнению замминистра экономического развития Саввы Шипова, законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством».
Получить помощь в центрах можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме.
Удовлетворенность качеством госуслуг достигла 90,1% в 2018 году, рассказали «Известиям» в Минэке. Новый закон нужен, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем.
Законопроект удовлетворит растущие запросы граждан, но уже сейчас надо задуматься о том, что ждет инфраструктуру МФЦ в дальнейшем, отметили эксперты.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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