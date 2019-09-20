В Казани состоялась конференция по Транспортной безопасности

13 сентября в Казани завершилась VIII Всероссийская конференция «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму-2019», в ходе которой были затронуты актуальные проблемы и достижения в области обеспечения транспортной безопасности, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

В делегацию ведомственной охраны Минтранса России, под руководством генерального директора ФГУП «УВО Минтранса России» Алексея Ковыршина вошли директора 4 филиалов предприятия, заместитель генерального директора и начальник управления организации защиты объектов транспортного комплекса.

«Мы продолжим воспитывать качественные кадры, для обеспечения надежной охраны транспортного комплекса страны». Ведь от их грамотной и профессиональной работы зависит наше спокойствие, уверенность в собственной безопасности и в завтрашнем дне»,- отметил директор Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Виталий Пехота.

Делегаты обсудили наиболее острые отраслевые проблемы и выработали эффективные алгоритмы взаимодействия в целях обеспечения транспортной безопасности.

Участие в подобных обсуждениях представителей «УВО Минтранса России» позволяет в постоянном режиме обеспечивать высокий уровень выполнения мероприятий по транспортной безопасности, поддерживая на должном уровне профессионализм порядка 13 тысяч сотрудников по всей стране.

Досье газеты "Золотой Рог": в организационную структуру ФГУП «УВО Минтранса России» входят 11 филиалов, 3 отряда, 89 команд, 418 отделений и 192 обособленных поста, которые обеспечивают охрану более 1000 объектов транспортного комплекса на территории всей Российской Федерации от Калининграда до Владивостока.

В зоне ответственности Приморского филиала находятся объекты транспортной инфраструктуры Чукотской автономной области, Сахалинской и Амурской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, а также Республики Саха (Якутия). Это 9 команд, 64 отделения, 130 охраняемых объектов.

В Перечень объектов, требующих охраны и обеспечения безопасности, согласно требований российского законодательства, входят:

— аэропорты и объекты их инфраструктуры;

— морские, речные порты и объекты их инфраструктуры;

— организации и учреждения морского и речного транспорта;

— судоходные гидротехнические сооружения;

— мосты, тоннели, районы строительства федеральных дорог;

— предприятия автомобильного транспорта, включая автовокзалы, автостанции и автостоянки;

— инженерные сооружения и станции метрополитена;

— салоны подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, транспортные средства с пассажирами и опасными грузами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток