Бизнес-гороскоп: Овнам откровенно лень будет работать

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля

ОВЕН. Понедельник - удачный день для проведения деловых встреч и переговоров. Во вторник опасайтесь обмана и непредсказуемых действий со стороны партнеров. В четверг и в пятницу работать будет откровенно лень.

ТЕЛЕЦ. Оформление важных бумаг лучше запланировать на первую половину недели. Ближе к выходным могут возникнуть финансовые трудности, не усугубляйте их походами по магазинам, так как велика вероятность, что покупки разочаруют.

БЛИЗНЕЦЫ. Усилия по укреплению финансового положения, предпринятые недавно, на этой неделе начнут приносить свои плоды. В пятницу вы можете ожидать солидные денежные поступления. В выходные забудьте о работе.

РАК. Командировка на этой неделе принесет перспективные деловые знакомства, которые будут способствовать укреплению вашей финансовой стабильности. В четверг и пятницу вы сможете поразить коллег своим профессионализмом.

ЛЕВ. Во вторник есть вероятность встречи с новым инвестором. Среда принесет денежные поступления в ваш бюджет. В четверг не спешите делиться профессиональными идеями, их могут попросту украсть.

ДЕВА. На этой неделе ожидается улучшение материального положения. Новые денежные поступления возможны уже в понедельник. Старайтесь контролировать свои расходы и не спускать всё на развлечения и отдых.

ВЕСЫ. Начало недели порадует вас. Вы поймете, что движетесь в правильном направлении. Вы можете преуспеть в поиске дополнительных источников дохода. Внимательно присматривайтесь к своим партнерам и оппонентам, возможно, вас обманывают.

СКОРПИОН. Вас ждет солидная прибыль. Во второй половине недели возможны крупные денежные поступления. Ваши идеи и аналитические способности приносят доход. Вы весьма востребованы как профессионал, ваш авторитет растет. Вам могут предложить повышение по службе.

СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение в начале недели может не устраивать вас, но уже через несколько дней вы получите дополнительный доход. Покупки будут удачными, со значительными скидками, особенно в интернет-магазинах.

КОЗЕРОГ. Ваше финансовое положение радужным не назовешь. Вам приходится выживать в кризис. Однако унывать не стоит, новые возможности заработать непременно откроются уже в ближайшие дни.

ВОДОЛЕЙ. Ваша активность и энергичность может начать утомлять. Вам, похоже, не сидится на месте. Вы начинаете сразу несколько дел, а потом бросаете. Постарайтесь делать меньше, но качественнее.

РЫБЫ. Финансовая картина недели может оказаться достаточно неровной. Придется немало тратить. Не исключены конфликты на работе. Постарайтесь быть внимательнее к своим партнерам, учитывайте их интересы.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.