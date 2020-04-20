Среди россиян нашлись такие, кто требует перенести выходные с майских праздников

Нескольких недель «самоизоляции» им показалось мало

Треть (34%) россиян считают хорошей идеей перенос выходных с майских праздников на другое время, еще 30% предлагают их отменить после месяца самоизоляции в связи с угрозой коронавируса COVID-19.

Еще 27% не понимают, зачем переносить выходные, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос «Новостей Mail.ru».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.