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Россиянам разрешат есть яблоки из чужого сада
Дачникам также придется терпеть воздействие исходящих от соседей «газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации» и даже тени
В Гражданский кодекс планируется прописать блок поправок, регулирующих права соседей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, в проекте, который поступил на общественное обсуждение, «регламентированы даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок». Депутат уточнил, что в этом случае по умолчанию это собственник того участка, на который упали плоды.
Среди прочего, поправки предусматривают, что соседи смогут требовать от владельца снести строение на земельном участке, если оно оказывает «недопустимое воздействие на соседний участок» — например, вне разумных пределов отбрасывает тень. Также нельзя будет вырыть колодец или посадить деревья, если это ухудшит положение соседей.
Однако дачникам придется терпеть воздействие исходящих с соседнего участка «газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов»
После того, как появятся правила, регламентирующие соседские отношения, на их основе будет вырабатываться судебная практика, отметил Крашенинников.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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