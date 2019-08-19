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Роспотребнадзор перед 1 сентября рассказал россиянам очередные сказки

19 Августа 2019, 15:16 | В России

Можно не сомневаться - школы продолжают изматывать детей неподъемными портфелями и чудовищной учебной нагрузкой

Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября опубликовал на сайте рекомендации о том, сколько должен весить рюкзак школьника и каким требованиям должна отвечать учебная литература.

«Важно отметить, что особое внимание необходимо уделять качеству учебного издания для детей младшего школьного возраста, что связано с возрастными особенностями функции зрительного анализатора, адаптацией нервной системы к образовательному процессу, развитием у них навыка чтения», - говорится в сообщении ведомства.

Оформлена учебная литература должна быть таким образом, чтобы минимизировать зрительную нагрузку и препятствовать переутомлению. «Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения», - уточняют в пресс-службе.

Требования к школьной литературе касается также веса книг. Вес комплекта учебников для младшеклассника в 1-2 классе не должен превышать 1,5 кг, для ученика 3-4 класса - не более 2 кг, в 5-6 классе - не более 2,5 кг, в 7-8 классе - не более 3,5 кг, а для старшеклассников - 4 кг.

В Роспотребнадзоре также заявили, что российские школьники во втором и третьем классе должны в среднем тратить на выполнение задания на дом не более 1,5 часа в день.

Как отмечается, ограничивать длительность выполнения домашних заданий нужно для того, чтобы дети не перетрудились.

Также в службе рассказали, что в 4-м и 5-м классе время на выполнение домашней работы увеличивается до двух часов. В шестом и седьмом классе следует тратить уже по 2,5 часа, а в старших классах можно проводить за работой вне класса до 3,5 часов.

Лучше всего приступать к выполнению заданий в 15.00-16.00, заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева усомнилась в необходимости «домашки» на Новый год.

Мало кто сомневается, что все эти нормативы будут безбожно нарушены практически во всех школах страны. Во-первых, изначально нагрузка, которую задает Минпросвещения, выходит за эти рамки. Чтобы запихать кучу предметов, многие из которых весьма сомнительны по своей необходимости, в школах придумали вводить так называемые «нулевые уроки». Кроме того, российская школа, продолжая практику советско-царских режимов, в образовании продолжает делать упор на тотальный зубреж и категорически не приемлет творческое начало, дискуссии и прочие новации, которые уже давно практикуются в развитых странах. В итоге российские школьники помимо фактических 5-7, в зависимости от класса, часов в школе тратят на учебы еще от 5 до 7 часов дома. Причем, сюда входит и учеба в субботу, и даже многочасовая подготовка к урокам в воскресенье. Такая нагрузка не только совершенно бессмысленна (среднему человеческому мозгу все равно такой объем не осилить) и вредит здоровью, но и явно препятствует нормальному существованию семей, которые просто не могут провести время вместе.

Во-вторых, во все, опять же цивилизованных странах или, к примеру, на территориях, подконтрольных правительству в Афганистане, в школах каждому ребенку предоставляется обязательная кабинка для хранения учебников, спортивной формы, сменной обуви и пр. вещей. Наши дети этого лишены. И даже новые школы, которые открываются уже в современный период, лишены этого необходимого оборудования. А значит дети и впредь будут вынуждены таскать ранцы, портфели, пакеты и сумки, вес которых в 3-4 раза превышает нарисованный сказочниками из Роспотребнадзора.

И само главное, сказав «А», этот «суровый» контролирующий орган еще никогда в этих вопросах не говорил «Б». Школы безбожно нарушают и режим обучения, и весовые нормы, но за это еще ни один директор, и уж тем более деятели Минпроса, которые штампуют программы с загрузкой, больше подходящей для эпохи крепостного права, не были наказаны. В школах вообще не знают, что такое тайм-контроль. Никто и никогда здесь не суммировал всё то, чем нагружают несчастных детей каждый учитель в отдельности. Плевать каждому учителю в отдельности и на общую загрузку при выполнении домашних работ. И на то, что родители не могут провести выходные со своими детьми. У детей просто не бывает выходных. Но Роспотребнадзор для галочки свое слово сказал. Можно расслабиться до следующего учебного года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: минпросвещения  Роспотребнадзор  ЕГЭ  школа  урок  1 сентября  образование 



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