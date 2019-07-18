Выдача бумажных паспортов россиянам будет прекращена

Электронные паспорта начнут выдавать через год

Работа по внедрению электронных паспортов в РФ начнется в июле 2020 года, выдача бумажных паспортов будет прекращена к 2023 году, сообщил вице-премьер Максим АКИМОВ. Электронный паспорт - это пластиковая карточка, которая будет выдаваться на десять лет и содержать информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения гражданина и сроке действия документа.

На «карту», помимо имени, фамилии, отчества, даты и места рождения, можно будет записать данные миграционного учета, водительских прав, СНИЛС, ИНН, электронную подпись.

Как отметил г-н Акимов, «пластик» - это крайне защищенный документ с голографическим изображением, с российской криптографией и QR-кодом. Кроме того, дополнительно будет разработано специальное приложение «Мой паспорт», которое поможет совершать операции при помощи нового электронного документа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС.