Выпускники не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике в этом году

Коронавирус сделал возможным то, о чем уже долгие годы просят минпрос

В 2020 году не будет проводиться единый государственный экзамен по математике базового уровня, сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

- Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, чтобы получить аттестат и оценку по математике, - сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что сдача ЕГЭ может начаться с 19 июня, однако эта дата предварительная. Кроме того, Минобрнауки России считает целесообразным проведение ЕГЭ в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом.