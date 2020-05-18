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Выпускники не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике в этом году
Коронавирус сделал возможным то, о чем уже долгие годы просят минпрос
В 2020 году не будет проводиться единый государственный экзамен по математике базового уровня, сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
- Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, чтобы получить аттестат и оценку по математике, - сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что сдача ЕГЭ может начаться с 19 июня, однако эта дата предварительная. Кроме того, Минобрнауки России считает целесообразным проведение ЕГЭ в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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