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Бизнес-гороскоп: Звезды советуют Ракам пятиться активнее
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая
ОВЕН. На этой неделе берегите свой кошелек как зеницу ока. Причем, прежде всего, от себя самого. Деньги с немалой вероятностью начнут исчезать слишком быстро. Не увлекайтесь покупками в интернет-магазинах. Ведь бесплатная доставка обычно только для заказов на крупную сумму.
ТЕЛЕЦ. В понедельник вам может поступить интересное деловое предложение, над которым вам стоит серьезно задуматься. В среду вы можете быть излишне раздражены и слишком критически настроены, что не пойдет на пользу решению деловых вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы точно не упустите выгоды и сумеете проявить себя с лучшей стороны перед начальством, деловыми партнерами или инвесторами. Во вторник возможны солидные финансовые поступления. В выходные будут удачными покупки.
РАК. Эта неделя стабильна в финансовом плане. Вы проявите инициативу и деловую активность. В пятницу удачно пройдут совещания, подписание договоров, дела, связанные с недвижимостью.
ЛЕВ. Благоприятное время для перехода на новую работу или на новую должность в прежнем коллективе. Работа будет приносить существенные результаты и дарить радость. В выходные приобретите для себя что-нибудь новое и дорогое, о чем давно мечтали.
ДЕВА. На этой неделе не стоит питать иллюзий по поводу своих финансовых возможностей, тем более что вы можете рассчитывать только на свои силы. Хорошо бы сократить расходы и взять беспроцентный кредит. Изучите меры поддержки бизнеса.
ВЕСЫ. Вам необходимо проявить здравомыслие по отношению к своим тратам, тогда вы не огорчитесь отсутствием большой прибыли и не будете латать свой бюджет. Пока денег ждать не приходится. Но скоро ситуация улучшится.
СКОРПИОН. Во вторник или среду можете рассчитывать на крупные денежные поступления. К тому же вам предложат новый прибыльный проект. И заработать на нем вы сможете очень быстро. Перед вами откроются отличные перспективы для карьерного роста.
СТРЕЛЕЦ. Во вторник вероятны денежные поступления, стабилизирующие ваше финансовое положение. В четверг вы можете получить ряд интересных деловых предложений, над которыми стоит серьезно подумать.
КОЗЕРОГ. Наконец-то вы дождались полосы везения. У вас открываются прекрасные возможности в сфере бизнеса, правда, придется много работать и осваивать новые сферы деятельности. Усилиями, эффект которых в обычное время практически равен нулю, сейчас вы сможете свернуть горы.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваша инициатива в финансовых делах вряд ли найдет понимание. Звезды советуют еще раз проанализировать ситуацию и не спешить. В пятницу удачно пройдут деловые встречи с партнерами по бизнесу.
РЫБЫ. Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Никому не сообщайте данные своей банковской карты. Мошенники активизировались. В четверг ваша инициатива и готовность много работать принесут прибыль.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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