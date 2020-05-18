www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 72.98 р. 100 JPY: 68.05 р.
EUR: 78.94 р. 10 CNY: 10.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп: Звезды советуют Ракам пятиться активнее

18 Мая 2020, 18:20 | В России

Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая

ОВЕН. На этой неделе берегите свой кошелек как зеницу ока. Причем, прежде всего, от себя самого. Деньги с немалой вероятностью начнут исчезать слишком быстро. Не увлекайтесь покупками в интернет-магазинах. Ведь бесплатная доставка обычно только для заказов на крупную сумму.

ТЕЛЕЦ. В понедельник вам может поступить интересное деловое предложение, над которым вам стоит серьезно задуматься. В среду вы можете быть излишне раздражены и слишком критически настроены, что не пойдет на пользу решению деловых вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы точно не упустите выгоды и сумеете проявить себя с лучшей стороны перед начальством, деловыми партнерами или инвесторами. Во вторник возможны солидные финансовые поступления. В выходные будут удачными покупки.

РАК. Эта неделя стабильна в финансовом плане. Вы проявите инициативу и деловую активность. В пятницу удачно пройдут совещания, подписание договоров, дела, связанные с недвижимостью.

ЛЕВ. Благоприятное время для перехода на новую работу или на новую должность в прежнем коллективе. Работа будет приносить существенные результаты и дарить радость. В выходные приобретите для себя что-нибудь новое и дорогое, о чем давно мечтали.

ДЕВА. На этой неделе не стоит питать иллюзий по поводу своих финансовых возможностей, тем более что вы можете рассчитывать только на свои силы. Хорошо бы сократить расходы и взять беспроцентный кредит. Изучите меры поддержки бизнеса.

ВЕСЫ. Вам необходимо проявить здравомыслие по отношению к своим тратам, тогда вы не огорчитесь отсутствием большой прибыли и не будете латать свой бюджет. Пока денег ждать не приходится. Но скоро ситуация улучшится.

СКОРПИОН. Во вторник или среду можете рассчитывать на крупные денежные поступления. К тому же вам предложат новый прибыльный проект. И заработать на нем вы сможете очень быстро. Перед вами откроются отличные перспективы для карьерного роста.

СТРЕЛЕЦ. Во вторник вероятны денежные поступления, стабилизирующие ваше финансовое положение. В четверг вы можете получить ряд интересных деловых предложений, над которыми стоит серьезно подумать.

КОЗЕРОГ. Наконец-то вы дождались полосы везения. У вас открываются прекрасные возможности в сфере бизнеса, правда, придется много работать и осваивать новые сферы деятельности. Усилиями, эффект которых в обычное время практически равен нулю, сейчас вы сможете свернуть горы.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваша инициатива в финансовых делах вряд ли найдет понимание. Звезды советуют еще раз проанализировать ситуацию и не спешить. В пятницу удачно пройдут деловые встречи с партнерами по бизнесу.

РЫБЫ. Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Никому не сообщайте данные своей банковской карты. Мошенники активизировались. В четверг ваша инициатива и готовность много работать принесут прибыль.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.


 

Автор:
Теги: гороскоп  прогноз 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]