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Школьников отправят на мегаканикулы
В школах обещают организовать «поддержку дистанционного обучения»
В России объявлены трехнедельные школьные каникулы. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил об этом на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
По словам Кравцова, каникулы начнутся 23 марта, а в школы дети должны вернуться 13 апреля. Министр отметил, что в школах будет организована поддержка дистанционного обучения, также будет открыт доступ к электронным учебникам. Кроме того, чиновник сказал, что родители учащихся начальных классов смогут отправлять детей в школы, если ребенка не с кем оставить дома.
Также объявлено о переносе с марта на июнь досрочного этапа сдачи ЕГЭ. Это касается 32 тысяч школьников, которые подавали заявления на досрочный ЕГЭ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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