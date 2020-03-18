Школьников отправят на мегаканикулы

В школах обещают организовать «поддержку дистанционного обучения»

В России объявлены трехнедельные школьные каникулы. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил об этом на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.

По словам Кравцова, каникулы начнутся 23 марта, а в школы дети должны вернуться 13 апреля. Министр отметил, что в школах будет организована поддержка дистанционного обучения, также будет открыт доступ к электронным учебникам. Кроме того, чиновник сказал, что родители учащихся начальных классов смогут отправлять детей в школы, если ребенка не с кем оставить дома.

Также объявлено о переносе с марта на июнь досрочного этапа сдачи ЕГЭ. Это касается 32 тысяч школьников, которые подавали заявления на досрочный ЕГЭ.