Бизнес-гороскоп: Львам можно заняться обустройством пещеры

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа

ОВЕН. Неделя вполне стабильна в финансовом плане. Во вторник вероятна дополнительная прибыль. Четверг стоит посвятить покупкам и приобретениям. А в выходные желательно отложить все дела, но не тратить много денег на развлечения.

ТЕЛЕЦ. Вы можете закружиться в вихре событий, встреч и незапланированных затрат, а когда очнетесь, то от вашего финансового ресурса грозят остаться лишь "рожки да ножки". Осторожнее с расходами, особенно во второй половине недели.

БЛИЗНЕЦЫ. Сложившаяся ситуация располагает к крупным приобретениям. Вас ждет солидная прибыль и интересные деловые предложения, которые позволят вам проявить свой ум, креативность и нестандартный подход.

РАК. На работе все стабильно, вы на хорошем счету. Вас ждет премия и дополнительный доход. Только постарайтесь не тратить все сразу, ваши запросы не должны быть непропорционально велики.

ЛЕВ. Во вторник постарайтесь заниматься мелкими делами, глобальные планы осуществить не удастся. В четверг или пятницу ждите денежные поступления. Пятница благоприятна для подписания договоров и заключения сделок, касающихся недвижимости, ремонта, благоустройства.

ДЕВА. Чтобы не сорвались важные финансовые дела и планы, вам необходимо проработать все позиции и не упускать ни одной детали. На этой неделе вероятны дополнительные расходы, причем не всегда оправданные.

ВЕСЫ. Понедельник обещает порадовать хорошими финансовыми новостями. Среда же, напротив, способна огорчить неожиданными разногласиями с деловыми партнерами. В четверг или пятницу вероятны солидные денежные поступления.

СКОРПИОН. Вас ждет солидная прибыль, вы получите доход даже больше, чем ожидали. Так что теперь вы многое можете себе позволить. Сделайте дорогой подарок любимому человеку. Это доставит удовольствие и ему, и вам.

СТРЕЛЕЦ. Финансовый вопрос станет одним из значимых на этой неделе. Планирование затрат будет весьма кстати. В среду возможно получение дополнительной прибыли. В пятницу капризная фортуна может улыбнуться вам особенно широко.

КОЗЕРОГ. Во вторник и среду стоит рискнуть и вложиться в новое дело. Сейчас самое время взять кредит. Ведь вам предстоят немалые расходы, связанные с бизнесом или с отдыхом и развлечениями.

ВОДОЛЕЙ. Ваши профессиональные успехи и финансовая стабильность в начале недели могут вскружить вам голову, вот здесь то вас и грозят подстеречь обман и денежные потери. Будьте особенно осторожны в пятницу, старайтесь не допускать ошибок и легкомыслия.

РЫБЫ. На этой неделе в финансовой сфере может возникнуть путаница, всплывут неясности и ошибки, сделанные ранее. Все более-менее важные дела звезды советуют планировать на первую половину недели, она более упорядочена и стабильна.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.