Власти продолжают раздавать выходные и праздники за счет бизнеса

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В России предложено ввести специальный выходной для родителей первоклашек
Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. Текст обращения имеется в распоряжении РИА «Новости».
Анна Маркс отмечает, что по данным опроса института, проведенного с 1 по 10 августа среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов, 56% участников намерены проводить ребенка на первый урок. Большинство (83%) заявили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день первого сентября на несколько часов позднее установленного графика.
Однако 37% родителей заявляют, что не могут отпроситься с работы — по таким причинам, как снижение доходов в период пандемии, из-за они не могут взять дополнительный выходной за свой счет; невозможность отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, а также отказ со стороны руководства.
Отмечается, что по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября, в частности для учащихся начальной школы и особенно первоклассников, крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка, "испытывающего сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную, и способствует его быстрой и комфортной адаптации к новой среде".
"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", — подчеркивается в обращении.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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