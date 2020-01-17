Труд сделает человека из любой Крысы

Упорный труд, стремление к вершинам, приобретение новых знаний – неотъемлемые условия благополучия для всех знаков восточного календаря в год Белой Металлической Крысы

Год Крысы, вступающий в права 25 января 2020-го, обещает стать одновременно сложным и интересным, а временами просто непредсказуемым. Но, опираясь на восточный гороскоп, каждый из нас имеет возможность встретить неприятности во всеоружии и воодушевиться обещанными сюрпризами.

Приготовьтесь: 2020-й - по-настоящему необычный год, который принесет нам всем немало неожиданного и удивительного. Магия заложена уже в самом числе 20-20. Ну, а кроме того, это год Белой Металлической Крысы, а ведь именно Крыса начинает собой круг Китайского календаря. Согласно древней легенде, когда Небесный император позвал к себе зверей, шустрая и хитрая Крыса успела прибежать к нему первой, за что и получила право начать Китайский Зодиак. Что 2020 год, проходящий под ее руководством, обещает нам? Очень и очень много.

Согласно восточному календарю, тотемным покровителем 2020-го будет Белая Металлическая Крыса – одно из священных для китайцев существ. Непростой характер грызуна будет оказывать влияние на жизнь всех представителей восточного гороскопа. Поскольку Крыса начинает 12-летний цикл, все события и решения наступающего года будут судьбоносными, а пожинать их плоды придется всю следующую двенадцатилетку. Бережливость и запасливость Крысы дают надежду на приумножение капитала, финансовое благополучие и карьерный рост в 2020-м году. Но это лишь общие прогнозы, которые на первый взгляд кажутся весьма размытыми. Более полное представление о грядущих событиях даст подробный восточный гороскоп на 2020 год по году рождения. Что ждет знаков в наступающем году? Для кого ближайшие 12 месяцев станут самыми сложными, а для кого – самыми беззаботными? Узнаем прямо сейчас.

Крыса

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Мужчины и женщины, родившиеся в год Крысы, могут ожидать особой благосклонности от своего хвостатого покровителя. Успех ожидается едва ли не во всех сферах деятельности – творчестве, профессии, общении и личной жизни. 2020-й год – лучшее время для продолжения и завершения начатых дел, а вот строить новые грандиозные планы в этот период не рекомендуется.

Расслабляться представителям «крысиного» знака тоже не придется. Период будет полон дел, важных событий и пустых хлопот, но выстоявшие в таком напряженном графике лица могут вполне рассчитывать на благосклонность Крысы – животное любит трудоголиков. Наиболее успешными будут весна и лето, открывающие прекрасные перспективы.

Женщины-крысы приобретут новых поклонников, отношения с которыми вполне способны перерасти в брачный союз. Если связи уже сложились, придется приложить максимум усилий для их сохранения, стараясь сглаживать острые углы. Поклонниц у мужчин тоже будет хватать, но найти среди них свою вторую половинку будет сложнее, чем женщинам.

В 2020 году есть все шансы обрести финансовое благополучие. Но успех ожидает только тех, кто готов будет на славу потрудиться, не отлынивая и не оставляя важные дела на потом.

Бык

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Самым сложным периодом для этого знака по восточному календарю будет начало года. Материальные трудности и жизненные неприятности могут существенно осложнить жизнь и держать в постоянном напряжении. Отсюда разного рода ошибки, которые будут склонны совершать Быки в первый квартал 2020 года. Зато уж ближе к середине весны ситуация стабилизируется и начнется подъем.

Но полагаться исключительно на удачу мужчинам и женщинам не стоит, равно как и рассчитывать на помощь извне. Добиться успеха удастся только упорным трудом, причем от усердия Быков будет зависеть не только их собственное благополучие, но и благополучие близких. Дел будет так много, что придется всерьез заняться планированием и выстроить приоритеты, чтобы все успеть.

Женщин, стремящихся в год Крысы выйти замуж по расчету, ждет разочарование – долго такой брак не просуществует. А вот одиноких мужчин, рожденных в год Быка, ожидают приятные перемены на любовном фронте. На них наконец-то обратит внимание давнишняя «зазноба» или появится совершенно новый человек, который перевернет жизнь.

Наступающий период благоприятен для отказа от вредных привычек, особенно от курения. Что касается финансовых прогнозов, то здесь непременно порадует спонсорская поддержка. Хотя во второй половине года придется ограничить себя в тратах из-за резкого падения доходов.

Тигр

1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Для представителей обоих полов, рожденных в год полосатого хищника, грядущий жизненный период будет неоднозначным. Заранее готовиться к неприятностям не следует, но нужно учесть, что впереди будет много трудностей, особенно касающихся профессиональной сферы. На благополучное решение проблем могут рассчитывать те, кто не спасует перед неудачами и будет неустанно вести работу над собой и своими ошибками.

Прилив новых сил большинство Тигров почувствует осенью – это время будет самым успешным для реализации поставленных целей. Можно будет рассчитывать на обретение финансовой стабильности и существенное повышение прибыли.

Одиноким женщинам-тигрицам восточный гороскоп не советует перебирать поклонниками, а наконец-то сделать окончательный выбор. Не исключены ссоры на фоне ревности или измены, причем конфликтные ситуации есть в прогнозе у обоих полов. Личная жизнь мужчин-тигров обещает быть как никогда насыщенной, превращаясь в настоящий романтический водоворот. Но проявляйте осторожность и бдительность, иначе вас ожидают неприятные сюрпризы.

Кролик

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Лица, чья дата рождения приходится на год Кролика (Кота), вынуждены будут приобретать новые знания. Учиться придется едва ли не на ходу, быстро принимая решения и находя выход из самых сложных ситуаций. Только молниеносная и своевременная реакция на быстро меняющиеся обстоятельства позволят провести весь год в стабильности.

Астрологический прогноз не советует в год Крысы вступать в склоки и долгие разбирательства. Это только заберет силы, но не принесет плодов. Лучше лишний раз промолчать, упорно двигаясь к своей цели, главное – воплощать желания поступательно, по заранее составленному плану.

В финансовом плане все будет спокойно, но только если в окружении будут проверенные люди, способные всегда прийти на помощь и оказать поддержку. Во втором полугодии должны поступить интересные предложения, позволяющие приумножить средства. Но бездумно не ввязывайтесь в новое дело – вначале взвесьте все плюсы и минусы.

На любовном фронте шанс обрести свое счастье представится всем одиноким Кроликам и Крольчихам. Вполне возможно, второй половинкой окажется человек, с которым вы давно знакомы, но всерьез не рассматривали как кандидата на «руку и сердце».

Дракон

1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Если для всех знаков восточного календаря год Крысы подготовил немало неприятных сюрпризов, то Драконы станут редким исключением. Их жизнь будет насыщена позитивными и интересными событиями, а любое дело будет спориться. Укрепятся взаимоотношения с близким людьми, а козни врагов отодвинутся на второй план. Единственный совет, который астрологи дают Драконам, – жить своей головой, не полагаясь на мнение окружающих.

Есть вероятность столкнуться с неприятными бюрократическими проволочками и несправедливостью по отношению к себе. Но жизнь расставит все по своим местам, поэтому доказывать что-то кому-то не придется.

Люди, рожденные под тотемом Дракона, получат мощный толчок к личностному развитию и обретут внутреннюю гармонию. Наступает лучший период, чтобы разобраться с личной жизнью и уладить конфликты на работе.

Середину года астрологи рекомендуют посвятить решению финансовых вопросов – раздать долги или разобраться с должниками. Ваши деньги вам скоро понадобятся, ведь на горизонте появятся интересные инвестиционные предложения. Если же на инвестирование вы так и не решитесь, можете смело тратить финансы на обустройство жилья – ремонт и покупку бытовой техники.

Змея

1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Представителям «змеиного» знака важно научиться держать себя в руках – в год Крысы не исключены трудности, для преодоления которых потребуется холодная голова. Могут наметиться перспективы в плане карьерного роста, а врожденные обаяние и харизма помогут добиться значимых достижений в общественной жизни. Вообще в 2020-м году Змеям есть смысл воспользоваться любым шансом для достижения цели – удача будет на вашей стороне.

В ближайшие 12 месяцев может понадобиться поддержка друзей и близких, поэтому старайтесь не огорчать их и всячески поддерживайте отношения. Но оставьте в ближайшем окружении только тех людей, с которыми вам действительно приятно общаться, кто придет на помощь, не требуя ничего взамен.

Финансовое благополучие Крыса обещает женщинам-змеям, а вот мужчинам следует действовать крайне осторожно, избегая рискованных вложений и авантюр. Также не рекомендуется одалживать и занимать деньги – в финансах должно быть равновесие.

Китайский гороскоп предсказывает возникновение конфликтов со второй половинкой в конце года. Старайтесь решить их разговорами и не рубить с плеча.

Лошадь

1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Год Крысы для этого знака пройдет под знаком «чистого листа» – можно наконец-то решиться на кардинальные жизненные перемены. Но помните, что Белая Металлическая Крыса любит упорных людей, поэтому для достижения поставленных задач придется основательно потрудиться. Судьба вознаградит вас за старания – это будет период громких побед по всем фронтам. Реализовать задуманное удастся еще и в том случае, если собрать вокруг себя сплоченную команду, а самому сыграть роль мозгового центра.

Поскольку 2020-й год благоприятен для перемен, астрологи рекомендуют Лошадям не отказываться от интересных предложений. Можно отправиться путешествовать, сменить место жительства, завести новые романтические отношения и расширить круг знакомств. Главное – не впадать в крайности, а оценивать целесообразность своих поступков.

Женщине-лошади придется принимать важные решения, которые повлияют на всю ее жизнь в дальнейшем. Мужчин ожидают новые интересные знакомства и выгодные предложения относительно карьерного роста. Одиноким людям астрологи советуют не спешить с поисками спутника жизни, а наслаждаться одиночеством, которое однозначно скоро закончится.

Коза

1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Очарование и общительность Козы позволят ей в год Крысы получить заслуженное признание. Причем положительные качества этого знака оценят не только в коллективе, но и в личной жизни. Решатся давние споры и конфликты с друзьями и родственниками, а семья станет тем надежным причалом, где Коза сможет отдохнуть от покорения карьерных вершин. Представятся возможности для раскрытия таланта – наступает лучший период для творческих свершений и проявления креативных способностей.

Не исключены и неудачи, причем зависеть они будут целиком от забывчивости и легкомысленности Козы. Для сохранения психического здоровья и заряда бодрости астрологи советуют научиться выстраивать правильный рабочий график. Иначе к концу года неизбежно накатит волна депрессии и эмоционального истощения.

Мужчины, появившиеся на свет в год Козы, должны преодолеть свою робость и проявить весь свой рабочий потенциал. Это позволит достичь профессиональных высот и финансовой стабильности. Благосклонно Крыса отнесется и к женским начинаниям – есть все шансы начать успешный бизнес, преодолевая все преграды.

На любовном фронте кардинальных перемен ждать не стоит – все будет ровно и гармонично. Разве что у одиноких Коз могут состояться кратковременные романы.

Обезьяна

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Представители этого знака восточного гороскопа все предстоящие 12 месяцев могут смело рисковать. Благосклонность Крысы даст толчок к реализации их врожденной предприимчивости, но для начала придется побороть собственное непостоянство и неорганизованность. И тогда перед вами откроются отличные возможности для построения бизнеса, карьерного роста, творческих свершений, перемены места работы и даже переезда в другую страну.

А вот природный азарт следует поумерить – риск должен быть оправданным, а не безрассудным. Работать придется много, события будут развиваться стремительно, а значит, внимание должно быть сконцентрировано по максимуму. Уже к началу осени активность Обезьяны даст свои плоды – наметятся подвижки на работе, увеличатся доходы.

Весь год белой Крысы отлично подойдет для выстраивания искренних отношений с противоположным полом и укрепления уже созданных союзов. А вот с регистрацией брака гороскоп рекомендует подождать – сначала накопите материальную базу, чтобы отношения не дали трещину из-за финансовых проблем.

Петух

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Женщин и мужчин, которым покровительствует домашняя птица, ожидает непростой, но интересный год, полный захватывающих приключений. Причем знаковые события будут происходить едва ли не с первых новогодних дней. Можно ожидать повышения по службе или существенной прибавки жалованья. Но даже отсутствие карьерного роста – не повод отказываться от самообразования, тем более что год Крысы этому всячески способствует.

Хорошим подспорьем на пути к заветной цели станут врожденное трудолюбие и активность Петуха. А вот агрессия может оказаться серьезной помехой, поэтому держите эмоции при себе.

Представительниц прекрасного пола ожидает непростой период, способный спровоцировать депрессии и упадок сил. Мужчины будут окружены женским вниманием и смогут продемонстрировать лидерские качества, но сходу устроить свою судьбу удастся не всем.

Собака

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Собака, обладающая спокойным и уравновешенным характером, в наступающем году может обрести долгожданный покой и внутреннюю гармонию. Возможно, некоторые деятельные представители знака останутся недовольны отсутствием интересных и знаковых событий, зато и все неприятности их тоже обойдут стороной.

Спокойный год Крысы дает Собакам возможность заложить фундамент изменений на будущее. К примеру, заняться получением второго образования, записаться на курсы и тренинги. Времени и средств на подобные начинания должно хватить с лихвой. Поначалу Собак могут терзать сомнения по поводу своих сил и способностей, но им удастся быстро мобилизоваться и устремиться вперед.

Самое благоприятное время для начинаний – весна, особенно для мужчин. Этот сезон будет сопровождаться успехами в профессиональной сфере, которые принесут моральное удовлетворение. Стабильность Крыса обещает женщинам-собакам. И в карьере, и на личном фронте все будет ровно, за исключением мелких неприятностей.

Свинья

1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

В год Крысы Свинья будет жить на полную катушку, легко осуществляя свои желания и без труда разрешая конфликтные ситуации. На мелочи отвлекаться не придется, поэтому можно спокойно заняться решением глобальных вопросов и улучшением качества жизни. Главное условие – не сидеть сложа руки, а прилагать усилия для покорения вершин.

Иногда будут накатывать приступы беспокойства, но Свинье следует уяснить, что все перемены в наступающем году будут только во благо. Не стоит страшиться инноваций и нестандартных решений – ваше нетривиальное мышление поможет обратить на себя внимание начальства.

Обогащения от грызуна Свинье ждать не стоит, но и серьезных финансовых потрясений удастся избежать. Доход будет небольшой, но постоянный – денег будет хватать на повседневные нужды, и еще останется для разумных инвестиций.

Мужчинам, желающим завоевать благосклонность дамы, астрологи советуют быть щедрее. Женщины, наделенные врожденным обаянием, будут повсюду окружены мужским вниманием и не устанут блистать в кругу друзей.