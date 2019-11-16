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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
16 Ноября 2019, 11:01 | В России
Дмитрий Пусков: «В данной ситуации дискутировать не о чем»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем.
«Собственно, в этом году было принято такое решение — день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», — сказал представитель Кремля.
Как отметил Песков, происходит разное перераспределение выходных дней, в связи с чем иногда некоторые каникулы получаются длиннее на несколько дней, а иногда короче.
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Пусков от слова пустозвон?