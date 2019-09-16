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В октябре учителям, врачам, таможенникам и полицейским повысят зарплату
Однако многим радоваться рано…
Этой осенью труд бюджетников будет цениться дороже. С 1 октября, согласно распоряжению правительства, зарплаты сотрудников казенных и госучреждений, федеральных государственных органов, гражданских людей воинских частей и ряда других специалистов увеличатся на 4,3%.
То есть прибавка, в частности, коснется врачей с учителями, таможенников и полицейских. Однако ее стоит ждать персоналу только в определенных регионах, уточнил эксперт Владислав Варшавский изданию "LIFE".
Некоторые его коллеги сходятся в том, что доплата может быть не столь ощутимой. Не исключено, что конечная цифра даже уменьшится, поясняют аналитики, поскольку работодатели, премируя сотрудника по одной статье, вправе вычесть из другой.
Лишних денег могут не дождаться специалисты, в трудовых договорах которых прописана минималка, а остальная часть выдается на руки в качестве премии. Однако работодатель может пойти на хитрость и посчитать, что сотрудник не достаточно потрудился, чтобы получить прибавку, объяснил управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников.
"С таким механизмом очень сложно бороться, так как формально все соответствует закону. Если возникают проблемы, то можно написать обращение в Государственную инспекцию труда (Роструд)", – констатировал Гусятников.
Крайняя мера в этом списке, подчеркнул эксперт, – обращение в суд.
Напомним, что до 1 октября Минздрав РФ должен представить план модернизации первичного звена в здравоохранении. Речь, в том числе, идет и о реформировании системы оплаты труда врачей. Такую задачу поставило правительство после соответствующего указания президента России Владимира ПУТИНА. Однако уже первые шаги говорят о том, что федеральные власти не пойдут на радикальные изменения в этой сфере и, специально или невольно, оставят региональным властям множество лазеек, которые вновь позволят выполнить указания первого лица государства формально, а то и вовсе еще больше сэкономить на здравоохранении.
Дело в том, что ответственным лицам предложено разработать такую систему повышения заработных плат, при котором, как сообщается в материале одного из федеральных СМИ, «доктора получали бы достойные деньги, но не «просто так», а в соответствии с результатами своей работы». На первый взгляд это вполне разумный подход, однако именно такая схема и сегодня позволяет властям на местах, как и главврачам, регулировать зарплаты так, что люди даже при повышении зарплат часто начинают получать меньшие суммы.
Так произошло, например, после выполнения предыдущих еще «майских указов» президента во многих приморских больницах и поликлиниках. Так, в одной из больниц после повышения зарплат медработники стали получать в 1,5 раза меньше. Кстати, примерно по такой же схеме «повысили» зарплаты учителям. У подавляющего большинства педагогов сначала, как и указал президент, резко повысились зарплаты, а потом, через пару-тройку месяцев, когда власти ужаснулись новым расходам, через различные финансовые ухищрения, включая специально выдуманные понижающие коэффициенты и штрафы, обвалились примерно в два раза. Учитывая первые сведения, и новая система будут примерно такой же. Хотя и медики, и независимые эксперты криком кричат, требуя, прежде всего, достойного базового оклада, на который потом начислялись дополнительные коэффициенты. Но, увы…
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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