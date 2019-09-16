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Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит подумать, прежде чем бодаться с проблемами

16 Сентября 2019, 19:00 | В России

Гороскоп  с 16 по 22 сентября

ОВЕН. Финансы в наличии будут, но и затраты предстоит немаленькие, и с этим приходится считаться. Вполне можно подумать о дополнительном заработке, тем более, что энергии вам хватит на троих. В конце недели вероятны денежные поступления.

ТЕЛЕЦ. В среду и четверг вы можете ожидать новые денежные поступления. Во второй половине недели лучше не перечить начальству, зачем вам лишние проблемы. Командировка в четверг может оказаться удачной и выгодной.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовой стабильности ничего не угрожает. Ваш контракт продлят, может появиться также новый проект и дополнительный источник дохода. Работать придется много. Но это будет интересно и прибыльно.

РАК. Неделя стабильна в финансовом плане. Вы можете применить свои способности на практике и весьма успешно в сфере бизнеса. Ваши таланты заметят и оценят. Возможны крупные денежные поступления во второй половине недели.

ЛЕВ. Доходы на этой неделе желают оставлять лучшего. Если ваше дело в области финансов связано с риском, откажитесь от него, чтобы не потерять то, что у вас есть. Похоже, стоит задуматься о том, чтобы взять кредит или оформить кредитную карту.

ДЕВА. Финансовое положение стабилизируется. Наибольшая вероятность прибыли прогнозируется в первой половине недели. В среду в ваши деловые планы может вмешаться человеческий фактор. Лучше перенести переговоры или совещание.

ВЕСЫ. Поступления особо крупных сумм не предвидится, но необходимый минимум у вас будет. В четверг не следует подписывать договоры, заключать контракты, вести важные переговоры. Есть риск обмана и непонимания. Пятница - благоприятный день для операций в сфере недвижимости.

СКОРПИОН. Вы можете удачно найти новый стабильный источник дополнительного заработка. Во вторник благоприятны покупки и приобретения. В четверг возможны крупные денежные поступления. В субботу порадуйте любимого человека дорогим подарком.

СТРЕЛЕЦ. Неделя предоставит вам множество возможностей для заработка: торговля, коммерческая деятельность, выгодные поездки. Но не забывайте, что излишества ведут к денежным потерям. Не стоит сорить деньгами и брать кредиты, которые трудно будет отдавать.

КОЗЕРОГ. На этой неделе желательно реально оценить свои финансовые возможности до того, как подписаться под крупной тратой. В среду или четверг возможны денежные потери, однако вы можете рассчитывать на помощь друзей в трудную минуту. В субботу поберегите свой кошелек и не делайте крупных онлайн-покупок.

ВОДОЛЕЙ. Удача будет сопутствовать мелким операциям, а не глобальным проектам. Будьте осторожны в понедельник, в профессиональной сфере будет трудно избежать конфликта. В воскресенье вам представится возможность насладиться плодами своего труда.

РЫБЫ. На этой неделе вы - желанный гость и гостеприимный хозяин, однако не слишком ли корыстны ваши компаньоны? В понедельник вероятны новые денежные поступления, которые позволят воплотить в жизнь ваши желания. В четверг лучше не ходить в банк – застрянете в очереди.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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