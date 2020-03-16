Бизнес-гороскоп: Козерогам поможет интуиция. Ну или рога…

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

ОВЕН. В профессиональной сфере вы всеми силами будете рваться к заветной цели. В середине недели наступит время конкретных действий, позволяющих максимально раскрыть ваш потенциал. В субботу лучше воздержаться от крупных трат.

ТЕЛЕЦ. При заключении договоров будьте предельно внимательны и следите за мелочами. Финансовое положение можно считать благополучным, если вы не станете тратить лишнего. Возможны проблемы с покупками через интернет.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится возможность для дополнительного заработка. В среду или четверг ожидаются солидные денежные поступления. К тому же вы можете получить крупный он-лайн перевод от близкого человека.

РАК. Вы можете рассчитывать на продвижение по службе и премию. Объемом работы вас не испугать. Вы даже рады взять дополнительную нагрузку и проявить себя. Но все же не забывайте отдыхать.

ЛЕВ. Крупные сделки вам во вторник противопоказаны, а если рискнете, останетесь с пустыми карманами. Добросовестное выполнение работы обещает принести материальное вознаграждение в будущем, увы, весьма отдаленном. А пока стоит включить режим экономии.

ДЕВА. Вероятна стабилизация финансового положения. Возможны незначительные денежные поступления. Старайтесь всё планировать и не поддаваться импульсу потратить слишком много.

ВЕСЫ. В понедельник и в четверг лучше держаться подальше от магазинов, результаты приобретений могут вас разочаровать. А вот в пятницу покупки будут весьма удачными, особенно те, что будут сделаны в хорошей компании.

СКОРПИОН. В начале недели вероятны значительные денежные поступления, которые вы сможете выгодно вложить. Можно рассчитывать на дополнительную прибыль, новые проекты и крупные заказы.

СТРЕЛЕЦ. Вероятен успех в поиске дополнительных источников дохода. Вторник и среда удачны в финансовом плане, в эти дни возможны денежные поступления. Ваша квалификация растет, так что вы будете востребованы.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение нестабильно. Не исключена смена работы или интриги коллег. Интуиция подскажет вам правильное решение в ситуации непростого выбора.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит соблюдать режим экономии. Будьте готовы к тому, что ваши финансовые планы потерпят крах. Особенно опасна в этом отношении среда. Не исключено, что придется потратить значительные суммы на поход к стоматологу или в аптеку.

РЫБЫ. В понедельник могут удачно пройти сложные деловые переговоры. В среду будьте осторожны, вас попытаются ввести в заблуждение или заплатить меньше, чем обещали. Лишь к концу недели материальное положение заметно улучшится.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток