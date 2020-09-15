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Бизнес-гороскоп: Стрельцам на неделе повезет попасть в денежную цель
Бизнес-гороскоп на неделю с 15 по 20 сентября
ОВЕН. Неделя запланированных и незапланированных затрат. Только не спускайте слишком много денег на развлечения, иначе сложно будет восстанавливать финансовую стабильность. Вовремя проявленные рациональность и здравомыслие помогут вам избежать дефицита наличных.
ТЕЛЕЦ. Вам необходимо оптимально использовать денежные ресурсы. Не стоит разорять свою кредитную карту, все равно придется отдавать деньги банку. Необходимые покупки и приобретения лучше запланировать на вторник или четверг.
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник у вас могут появиться новые финансовые возможности и интересные деловые предложения. В среду и пятницу вероятны крупные денежные поступления. Вы сейчас весьма востребованы как специалист.
РАК. На этой неделе не исключены неожиданные деловые встречи, открывающие заманчивые перспективы, так что постарайтесь не пропускать телефонные звонки. Внимательно просматривайте бумаги, прежде чем подписывать их. В среду вы, вероятно, получите значительную прибыль.
ЛЕВ. Финансовое положение не вызывает особого беспокойства, но и улучшения ситуации пока не предвидится. Поэтому в среду вам необходимо предпринять какие-то действия, чтобы выйти на новый уровень или найти новую работу.
ДЕВА. Вторник удачен для покупок, а среда - благоприятный день для переговоров и совещаний. В пятницу лучше ничего нового и неожиданного не предпринимать. В воскресенье можете рассчитывать на финансовую помощь со стороны родственников.
ВЕСЫ. У вас может появиться новый источник дохода. Однако финансовая стабильность грозит вскружить вам голову. Противопоставьте мечтам реальный план действий, и вы не промахнетесь. И не таскайте с собой кошелек с деньгами, лучше пользуйтесь банковской картой.
СКОРПИОН. Возможно временное затишье в финансовой сфере, но это достаточно ответственное время, когда готовится и цементируется фундамент для последующего скачка в карьере. Звезды обещают вам блестящие перспективы и очень выгодные предложения.
СТРЕЛЕЦ. Ждите дополнительную прибыль. В понедельник возможны денежные поступления. Среда - удачный день для приобретения или ремонта бытовой техники. Суббота идеально подходит для семейных покупок.
КОЗЕРОГ. Финансовое положение недостаточно стабильно, так что вам лучше включить режим экономии. И заходить только в продуктовые магазины. Благоприятное время для заключения договоров - вторая половина недели.
ВОДОЛЕЙ. Творческий подход к работе, ваши оригинальные идеи и разработки заинтересуют начальство и деловых партнеров и откроют для вас хорошие финансовые перспективы. Так что деньги у вас будут, если вы не станете их транжирить.
РЫБЫ. Середина недели - удачное время, когда ваша работоспособность будет на пике. В четверг вероятны незапланированные расходы на детей. В пятницу и субботу настойчивость и пунктуальность позволят вам заработать дополнительные деньги.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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