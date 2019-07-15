Бизнес-гороскоп: Овнам советуют шевелить копытами

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля

ОВЕН. На этой неделе для вас действует принцип «затраченное время пропорционально прибыли». В том смысле, что если вы будете все делать вовремя, то и финансовых проблем у вас не будет. Не опаздывайте ни на работу, ни с платежами.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе перед вами открываются прекрасные возможности в сфере бизнеса. Если действовать решительно, все обдумывать и контролировать ситуацию, вы сможете добиться материального благополучия на длительное время. В выходные не тратьте времени на пустые разговоры, лучше отправляйтесь в магазины за покупками и приобретениями.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник вы сможете порадоваться новым денежным поступлениям. В середине недели любимый человек сделает вам дорогой подарок. В пятницу вероятно деловое предложение, открывающие перед вами заманчивые перспективы.

РАК. Ваша карьера сейчас идет резко вверх. Возможны выгодные предложения, касающиеся новой работы или перспективного бизнеса. Ваши таланты оценят. Вы получите именно то, к чему стремились.

ЛЕВ. Финансы потребуют рационального подхода. Каждый раз, когда придет пора доставать кошелек, задайте себе вопрос о необходимости того, за что собираетесь расплатиться. В среду есть опасность попасться на удочку желающим поживиться за ваш счет.

ДЕВА. Важные деловые контакты лучше планировать и реализовывать в понедельник или во вторник в первой половине дня. В среду не давайте воли эмоциям, это может повлиять на отношение к вам деловых партнеров. В четверг или пятницу вероятны крупные денежные поступления.

ВЕСЫ. В понедельник деловая встреча может открыть для вас новые перспективы, но стоит хорошо к ней подготовиться. В среду не стоит выступать на совещаниях или предъявлять претензии начальству. В пятницу вас могут подвести партнеры.

СКОРПИОН. За сиюминутными делами не упустите идущие прямо в ваши руки возможности для финансового взлета. Перед вами открываются новые жизненные перспективы. Воспользуйтесь шансом, который предоставляет судьба. В четверг вас ждет солидная прибыль.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели ждите крупные денежные поступления. Вы сможете даже позволить себе покупку бытовой или компьютерной техники - и без кредита. Но только не забудьте посоветоваться с семьей.

КОЗЕРОГ. Вторник удачен для покупок, а среда - благоприятный день для улучшения вашего финансового положения. В пятницу лучше ничего нового не предпринимать. Работу сейчас менять точно не стоит.

ВОДОЛЕЙ. Желательно хотя бы пристально следить за своими расходами, если не можете их серьезно сократить. Отпуск потребует больших затрат. А вот остальные покупки лучше отложить. В четверг могут поступить интересные финансовые предложения, которые весьма перспективны.

РЫБЫ. Вторник благоприятен для деловых контактов. В пятницу или субботу возможны новые денежные поступления. В воскресенье не исключены непредвиденные затраты. Не забудьте пин-код от своей банковской карты.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.