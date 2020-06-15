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Бизнес-гороскоп: Скорпионы воткнут жало в мешок с деньгами

15 Июня 2020, 18:20 | В России

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня

ОВЕН. В финансовом плане неделя обещает быть достаточно удачной и стабильной. За исключением среды, когда желательно не планировать и не совершать серьезных покупок. Сейчас не время приобретать новый мобильный телефон или холодильник. В пятницу могут поступить интересные финансовые предложения.

ТЕЛЕЦ. В начале недели не идите на поводу у обстоятельств, действуйте по намеченному плану и не отменяйте встречи. Постарайтесь в четверг не попадаться на удочку сиюминутных желаний, так как вы быстро разочаруетесь в своих покупках, сделанных в этот день.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе для вас денежные вопросы могут стать источником радости. Близкий человек возьмет все ваши расходы на себя. В среду или четверг возможны значительные финансовые поступления. В конце недели внезапно может подвернуться дополнительный заработок.

РАК. На этой неделе намечается подъем в финансовой сфере и продвижение по службе. В среду возможны денежные поступления. В субботу стоит пройтись по магазинах и порадовать себя покупками.

ЛЕВ. На этой неделе вам придется разобраться с финансовой путаницей, только тогда вы сможете выйти на новый уровень. Вам кажется, что деньги с кредитной карты просто улетают? Так стоит ли набирать в супермаркете полные тележки?

ДЕВА. Финансовое положение стабилизируется. Неделя подходит для деловых переговоров и встреч, особенно в первой половине. Возможны новые крупные заказы и интересные проекты, благоприятна вся неделя, кроме среды.

ВЕСЫ. Во вторник вас могут ожидать новые денежные поступления. В четверг на работе не исключена суета и неразбериха. Вам важно не подвести коллег и партнеров. В воскресенье в вашем бюджете может неожиданно обнаружиться дыра - например, вам напомнят о старых долгах.

СКОРПИОН. Вас ждет солидная прибыль. В среду можно рассчитывать на крупные денежные поступления. Причем финансы могут появиться не из тех источников, из которых вы предполагали. В любом случае, у вас будет возможность как сделать выгодные вложения, так и потратить значительную сумму на отдых и подарок любимому человеку.

СТРЕЛЕЦ. Самые заманчивые и перспективные контракты могут быть подписаны в начале недели. Во вторник возможны хорошие бизнес-новости. В среду и четверг не впутывайтесь в авантюрные истории, стоит воздержаться от крупных трат.

КОЗЕРОГ. Вас может ожидать многообещающая, с точки зрения финансов, неделя, только не забывайте об осторожности, проверяйте все договоры и контракты. Во вторник будут удачны необходимые покупки и приобретения. В субботу или воскресенье вам, возможно, придется работать.

ВОДОЛЕЙ. Игра на бирже, вложения в недостроенную недвижимость и прочие рискованные финансовые сделки вам сейчас противопоказаны. И не говорите, что вас не предупреждали. Каждодневное добросовестное выполнение работы - вот гораздо более надежный способ заработать.

РЫБЫ. Неделя способствует улучшению финансового положения и крупным приобретениям. Не пора ли вам поменять машину или расширить жилплощадь? Есть шанс взять автокредит или ипотеку на выгодных условиях.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: прогноз  гороскоп 



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