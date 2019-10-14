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Бизнес-гороскоп: Овнам лучше бодаться с проблемами в одиночку
Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября
ОВЕН. Хорошая неделя для бизнесменов, а также для тех, кто решил заняться обменом, продажей или приобретением недвижимости. Постарайтесь денежные проблемы решать своими силами, не привлекая друзей и родственников, а тем более посторонних людей. В четверг возможны новые денежные поступления.
ТЕЛЕЦ. Наступает благоприятная неделя для осуществления давних коммерческих идей. В понедельник вероятны новые денежные поступления. Похоже, в среду вам предстоит давать отчет о проделанной работе. Стоит заранее всё продумать и подготовиться.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас проявится новый источник дохода, причем весьма стабильный. Ваши идеи принесут прибыль и профессиональный авторитет. Вы просто нарасхват. У вас будут новые проекты, клиенты, выгодные предложения. Да и любимый человек сделает вам весьма дорогой подарок.
РАК. В понедельник желание быть экономным может сыграть с вами злую шутку, помните, что скупой платит дважды. Во вторник вы можете рассчитывать на долгожданные денежные поступления, причем значительные. В воскресенье вам, похоже, придется работать. Но за это вам хорошо заплатят.
ЛЕВ. Во вторник желательно не спорить с начальством, лучше найдите компромисс. В четверг вероятны долгожданные финансовые поступления. Но уже ближе к выходным возможны материальные затруднения, связанные с непредвиденными расходами.
ДЕВА. Распланируйте свои финансовые затраты, чтобы не нанести лишнего урона своему кошельку. Однако не стоит и чересчур экономить. Обратите внимание на деловое сотрудничество с иностранными фирмами, оно сулит заманчивые перспективы, хотя и не сразу.
ВЕСЫ. Будьте внимательны, берясь за осуществление новых проектов. Финансовое положение волнообразно: в какие-то моменты стабилизируется, а ближе к выходным возможны непредвиденные расходы. Но кредиты сейчас лучше не брать.
СКОРПИОН. Для успешного осуществления ваших замыслов постарайтесь слегка сгладить резкость своих суждений. Вас ждет стабильный и высокий доход. Понедельник благоприятен для решения финансовых проблем и начала прибыльных проектов. Суббота удачна для покупок, в том числе и в сфере недвижимости.
СТРЕЛЕЦ. Оставьте свои эмоции при себе, в данный момент они могут помешать вашей карьере. От встречи с деловыми партнерами, которую лучше провести в четверг, будет зависеть ваша прибыль. Покажите всем свою надежность.
КОЗЕРОГ. Во вторник будут удачными деловые встречи и переговоры. Во второй половине недели возможны непредвиденные затраты. В пятницу от друзей могут поступить интересные деловые предложения, которые стоит рассмотреть.
ВОДОЛЕЙ. Закулисные сделки и финансовые аферы прибыль не принесут, но могут стоить вам репутации. В середине недели вам предоставят определенные кредиты доверия, но общая финансовая ситуация будет зависеть не только от вас. Удачное время для решения налоговых вопросов.
РЫБЫ. На этой неделе вас может ожидать финансовое затишье, поэтому не стоит транжирить деньги понапрасну. Вторник и среда принесут много работы, суеты и толчеи, главное - не унывать и не опускать руки. В пятницу не стоит носить с собой крупных сумм, вы будете слишком рассеяны.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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