www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 71.23 р. 100 JPY: 66.69 р.
EUR: 80.27 р. 10 CNY: 10.17 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

"Земля леопарда" запустила новый сайт

13 Июля 2020, 13:53 | В России

ФГБУ «Земля леопарда» открыла для мировой аудитории новый сайт, делающий мир редчайшей кошки более доступным, в том числе туристам. Он содержит много специализированных разделов и будет выполнять роль мультифункциональной площадки для знакомства и комплексного взаимодействия с заповедной территорией.

Уникальная природа, находящиеся под охраной «Земли леопарда», притягивает российских и зарубежных туристов, учёных, кинематографистов и просто неравнодушных людей. Теперь вся информация об этом, а также о работе, структуре и услугах будет представлена в удобном формате на новом современном сайте. Он разработан при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».

Разработка сайта заняла год, что позволило учесть интересы всех типов аудиторий, включая туристов и иностранцев, отточить интерфейс. Уже доступны русская и английская версии сайта, скоро появятся китайская и корейская. Тщательно проработанная структура сайта с множеством специальных разделов призвана не только сделать понятной и доступной многоуровневую деятельность «Земли леопарда», но и помочь пользователю быстро найти интересующую его информацию, и даже быстро построить маршрут и забронировать тур.

«Мы приложили много усилий, чтобы этот сайт был удобен и понятен каждому, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Работа «Земли леопарда» осуществляется по разным направлениям: охрана территорий, научные исследования, экологическое просвещение, экологический туризм. Новый сайт, по нашему замыслу, сможет в удобной и увлекательной форме рассказать обо всём этом и получить как можно более полное представление о жизни и доме самой редкой крупной кошки планеты».

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: земля леопарда 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]