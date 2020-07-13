"Земля леопарда" запустила новый сайт

ФГБУ «Земля леопарда» открыла для мировой аудитории новый сайт, делающий мир редчайшей кошки более доступным, в том числе туристам. Он содержит много специализированных разделов и будет выполнять роль мультифункциональной площадки для знакомства и комплексного взаимодействия с заповедной территорией.

Уникальная природа, находящиеся под охраной «Земли леопарда», притягивает российских и зарубежных туристов, учёных, кинематографистов и просто неравнодушных людей. Теперь вся информация об этом, а также о работе, структуре и услугах будет представлена в удобном формате на новом современном сайте. Он разработан при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».

Разработка сайта заняла год, что позволило учесть интересы всех типов аудиторий, включая туристов и иностранцев, отточить интерфейс. Уже доступны русская и английская версии сайта, скоро появятся китайская и корейская. Тщательно проработанная структура сайта с множеством специальных разделов призвана не только сделать понятной и доступной многоуровневую деятельность «Земли леопарда», но и помочь пользователю быстро найти интересующую его информацию, и даже быстро построить маршрут и забронировать тур.

«Мы приложили много усилий, чтобы этот сайт был удобен и понятен каждому, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Работа «Земли леопарда» осуществляется по разным направлениям: охрана территорий, научные исследования, экологическое просвещение, экологический туризм. Новый сайт, по нашему замыслу, сможет в удобной и увлекательной форме рассказать обо всём этом и получить как можно более полное представление о жизни и доме самой редкой крупной кошки планеты».