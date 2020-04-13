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Бизнес-гороскоп: Овны упрутся рогами в кредитные проблемы

13 Апреля 2020, 20:48 | В России

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля

ОВЕН. Есть основания ожидать увеличения ваших доходов во второй половине недели. Однако не исключены трудности с кредитами, налогами и страховками. Но ваше позитивное мышление позволит в последний момент справиться с проблемой.

ТЕЛЕЦ. Сейчас сложный экономический период, так что лучше поменьше тратить и никуда не ездить без необходимости. Обратитесь за советом к друзьям, они могут помочь как советом, так и деньгами. На четверг дела, связанные с финансами, лучше не планировать, отложите их уже на следующую неделю.

БЛИЗНЕЦЫ. Позитивный период. Вы даже сможете обратить минусы в плюсы и заработать на том, что другие считают сложностями. Ваши идеи и нестандартный подход будут весьма востребованы.

РАК. На этой неделе особенно крупных поступлений не предвидится, но вашему финансовому положению далеко до бедственного состояния. Придется много, но плодотворно работать.

ЛЕВ. Ощущение финансовой нестабильности может угнетать. Но постарайтесь вести дела как обычно. И скоро все тучи рассеются. И прибыль появится опять.

ДЕВА. Самый опасный день на этой неделе - вторник. Стоит проявить осмотрительность, лучше в этот день не принимать серьезных финансовых решений. На работе могут возникнуть конфликты, постарайтесь выслушать разные точки зрения.

ВЕСЫ. В понедельник обдумайте выгодное предложение и постарайтесь не упустить его. Если вы ищете новую работу, то лучше сходить на собеседование в четверг. Финансовое положение на этой неделе не будет вызывать у вас особенного беспокойства.

СКОРПИОН. В начале недели вероятны крупные финансовые поступления. Вы сумеете заработать тогда, когда остальные затягивают пояса. Вы сейчас востребованы как профессионал. Ваша энергия и идеи приносят стабильный доход.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник будут удачны как мелкие покупки, так и солидные приобретения. В среду лучше не заключать договоров и сделок. В четверг возможны интересные предложения, которые сулят прибыль.

КОЗЕРОГ. Можно спокойно вздохнуть, в середине недели есть вероятность улучшения финансового положения. Правда, необходимо распорядиться этими деньгами с умом. Рассмотрите деловые предложения, которые поступят в четверг, даже если у вас совсем другие планы.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не подводить деловых партнеров, обещая им то, что вы не сможете сделать. На этой неделе следует быть крайне осторожным, есть опасность финансовых потерь. В четверг возможны незначительные денежные поступления.

РЫБЫ. Сейчас деньги лучше не тратить, а откладывать. К концу недели вероятны сложные и напряженные деловые переговоры, однако они подарят шанс улучшить финансовое положение.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: прогноз  гороскоп 



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