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Бизнес-гороскоп: Овнам рекомендуется не бодать близких
13 Января 2020, 18:40 | В России
Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
ОВЕН. На этой неделе денег может не хватать, но не переносите эту проблему на близких людей. Помните, что лучше потерять с другом, чем найти с врагом. В четверг возможны денежные поступления, постарайтесь на радостях не наделать глупостей, чтобы снова не обнаружить дырку в кармане.
ТЕЛЕЦ. В целом неделя финансово обещает быть вполне стабильной, если вы не попадетесь на удочку мошенников. В среду вам предстоит важное совещание или длительные деловые переговоры. В субботу стоит пройтись по магазинам.
БЛИЗНЕЦЫ. Вероятно неожиданное улучшение финансового положения. У вашего любимого человека резко возрастут доходы, и он решит многие ваши материальные проблемы. К тому же вы сами можете рассчитывать на премию и выгодное деловое предложение.
РАК. На этой неделе у вас появится возможность блеснуть своими талантами в профессиональной сфере. Только не подходите слишком эмоционально к решению материальных и деловых вопросов. В четверг могут оказаться выгодными операции с недвижимостью. В конце недели вероятны новые денежные поступления.
ЛЕВ. Пора выполнять обещание, данное вами деловым партнерам, даже если это будет не так-то просто. Средства на жизнь будут, но их размеры далеки от ваших желаний. От вашей деловой активности будет зависеть ваша карьера в ближайшем будущем.
ДЕВА. На этой неделе возможно некоторое затишье в финансовой жизни. Сейчас время планировать и предлагать новое, а не действовать. Во вторник и среду лучше не носить с собой крупных сумм. В пятницу выходите на деловую встречу заранее, иначе вы рискуете на нее опоздать.
ВЕСЫ. На особую прибыль на этой неделе рассчитывать не приходится. С крупными покупками и приобретениями придется немного подождать. Не забывайте вовремя платить проценты по кредитам и ипотеке. В четверг деловой разговор может способствовать улучшению материального положения.
СКОРПИОН. В целом неделя обещает быть финансово стабильной. Вам выплатят крупную сумму за выполненную работу. По утверждению звезд, вас ждут интересные деловые предложения, новые выгодные проекты и крупные заказы. И при этом и на личную жизнь время останется.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник не упустите шанс заключить выгодный для вас договор. Во второй половине недели вас ждет весьма прибыльная подработка. Да и на основной работе вас ценят и платят премии.
КОЗЕРОГ. Особых проблем с поступлением денежных средств в ближайшие дни не предвидится, однако тратиться на покупки лучше умеренно. Сейчас не время брать кредиты и приобретать что-то дорогое.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе на улучшение финансового положения лучше особо не рассчитывать. Постарайтесь разумно тратить имеющиеся деньги. На работе не исключены конфликты и смена начальства, с которым еще предстоит найти общий язык.
РЫБЫ. Во вторник возможны денежные поступления. Среда - удачный день для приобретения или ремонта бытовой техники. В четверг будьте осторожны, вероятны ошибки и просчеты в работе. Суббота - удачный день для совершения покупок для дома и семьи.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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