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Портал "Госуслуги" рухнул после заявления Путина
Произошло это практически сразу после заявления о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка
После заявления президента президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет рухнул портал государственных услуг.
В своём обращении президент подчеркнул, что «сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки», анонсировав, что единовременная помощь будет получена без каких-то формальных критериев и дистанционно. Путин сказал:
«Повторю: каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи — сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала „Госуслуги“ или через отделение Пенсионного фонда и получить деньги 10 000 рублей на каждого ребёнка начиная, как я уже сказал, с 1 июня текущего года».
Этого оказалось достаточно, чтобы россияне уже вечером (по Москве) 11 мая массово стали заходить на сайт gosuslugi.ru, возможно для того, чтобы зарегистрироваться. Портал не выдержал нагрузки и рухнул. Сейчас при переходе на этот сайт появляется надпись: «Страница недоступна».
Сейчас портал работает, но на нем есть предупреждение о возможных перебоях в работе.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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