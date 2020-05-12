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Портал "Госуслуги" рухнул после заявления Путина

12 Мая 2020, 09:22 | В России

Произошло это практически сразу после заявления о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка

После заявления президента президента РФ Владимира Путина о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет рухнул портал государственных услуг.

В своём обращении президент подчеркнул, что «сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки», анонсировав, что единовременная помощь будет получена без каких-то формальных критериев и дистанционно. Путин сказал:

«Повторю: каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи — сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала „Госуслуги“ или через отделение Пенсионного фонда и получить деньги 10 000 рублей на каждого ребёнка начиная, как я уже сказал, с 1 июня текущего года».

Этого оказалось достаточно, чтобы россияне уже вечером (по Москве) 11 мая массово стали заходить на сайт gosuslugi.ru, возможно для того, чтобы зарегистрироваться. Портал не выдержал нагрузки и рухнул. Сейчас при переходе на этот сайт появляется надпись: «Страница недоступна».

Сейчас портал работает, но на нем есть предупреждение о возможных перебоях в работе.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Путин  портал  единовременная выплата  ребенок  выписка  президент  госуслуги  10 тысяч рублей  справка 



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