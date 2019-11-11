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Бизнес-гороскоп: Львам придется поджать хвост перед начальством
Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября
ОВЕН. В понедельник начальство может озадачить вас новыми требованиями. Постарайтесь понять, чего именно от вас хотят. В среду стоит рассчитывать на незначительные денежные поступления. Приобретайте в ближайшие дни только самое необходимое.
ТЕЛЕЦ. В ближайшие дни вы можете столкнуться с интригами коллег и довольно противоречивым поведением начальства, так что финансовая ситуация может усложниться. В понедельник и среду важные переговоры лучше вести без свидетелей. В четверг вероятны денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе успех обещает налаживание контактов с партнерами издалека. Вам могут предложить работу за границей. Наибольшую удачу принесут поездки и контакты, а если вы будете легки в общении, то сможете хорошо заработать. Можете рассчитывать на весьма солидную прибыль.
РАК. Финансовое положение стабильно, но не увлекайтесь тратой денег, сколь бы заманчивой ни казалась мысль прогуляться по магазинам и обновить гардероб. В среду вы сможете проявить себя как ценный специалист.
ЛЕВ. В понедельник вероятна сделка с новыми партнерами, которая может принести ощутимую прибыль. В четверг вам, похоже, придется давать отчет перед начальством. В целом, эта неделя стабильна в финансовом плане.
ДЕВА. Не стоит уходить от ответственности и лишь делать вид, что работаете. Проявите себя, и вас ждет вознаграждение за труды. Сейчас не время брать кредит. Ответственные переговоры и сделки, намеченные на пятницу, лучше перенести на другой день.
ВЕСЫ. Возможны определенные проблемы в области финансов, но это вовсе не означает, что вам придется отказывать себе в необходимых приобретениях и покупках. Звезды советуют воспользоваться кредитной картой. Только постарайтесь расплатиться за время беспроцентного периода.
СКОРПИОН. Настал весьма благоприятный для вас период, вы сможете действительно хорошо заработать. Для достижения результатов необходим творческий подход и ваши необычные идеи. Не спешите - время будет работать на вас.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели большая часть финансовых проблем будет урегулирована. Понедельник благоприятен для оформления документов и подписания контрактов. Не принимайте авантюрных предложений в середине недели. Вы и так неплохо заработаете.
КОЗЕРОГ. Финансовые проблемы грозят омрачить ваше настроение в понедельник или во вторник, но во второй половине недели вероятны долгожданные денежные поступления. Старайтесь быть экономнее. И не отказывайтесь от помощи близких людей.
ВОДОЛЕЙ. Среда - благоприятный день для заключения сделок. В четверг вам придется доказывать свою правоту коллегам и начальству. Пятница подходит для необходимых деловых поездок.
РЫБЫ. Используйте свой шанс хорошо заработать. На этой неделе вы можете выиграть в лотерею или совершенно неожиданно получить крупный заказ. Во вторник деловая поездка может весьма кстати открыть перед вами новые перспективы. Финансовое положение стабильно и позволяет реализовать задуманные планы.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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