Крым-то реально наш!

Несколько фото из отпуска дальневосточника про жизнь в опять российском регионе

Не помню, в какой книге писателя-дальневосточника, а заодно и коллеги Василия АВЧЕНКО есть мысль о том, что мы в своей огромной стране не знаем, как живут соотечественники в любом другом, кроме родного, регионе. Например, совсем не знаем ничего о Липецкой области или Костромской…

Про Крым знаем чуть больше. Во-первых, благодаря школьному курсу истории, во-вторых, - событиям пятилетней давности.

Ну что сказать… Три вывода после посещения полуострова.

























Очень много солнца. Горячего. В первый же день автор получил солнечный удар – теперь я знаю, как это. Панамка в любом возрасте и при любом прикиде – это первое, что требуется в Крыму. Но там нет нашей дальневосточной влажности. Хотя крымчане считают, что есть. Это они просто ничего не знают про влажность.

Очень много пенсионеров. Настолько, что после Владивостока это просто бросается в глаза. В 10.00 на довольно многолюдном пляже длиной в 80 метров не было никого моложе 55-ти: ни на берегу, ни в воде. Оказывается, мы - пенсионеры в таком количестве - довольно нервное зрелище. Местные объяснили, что ничего удивительного: северяне к пенсии всегда перебирались в южные регионы страны, а теперь еще есть возможность пенсионерствовать в Крыму. В Севастополе так есть целый квартал дальневосточников, а в нем - магазин «Камчатка».

Третий вывод снобистский, признаю: кто моря не видел, тому и Крым сойдет. Не поразил в этом плане полуостров. Ждал чего-то более мощного что ли.

Севастополь и во времена Украины был, и сейчас остается очень русским городом. Это проявляется, прежде всего, в его истории и сегодняшнем самоощущении горожан. Не побоюсь утверждать: севастопольцы - патриоты России, каких еще поискать на остальной ее территории.

Прочитайте в Сети про оборону 35-й батареи Севастополя. В школе про это не рассказывают. Летом 1942-го было принято решение об эвакуации из города командования Севастопольского оборонительного района, Военных советов флота и Приморской армии. Командование ушло, оставив на полуострове 80-тысячную армию (!). На 35-й батарее еще более десяти дней после ухода командиров из последних сил десятки тысяч человек обороняли подступы к ней. Немцы жгли их огнеметами, забрасывали гранатами и морили газом. Севастопольцы помнят об этом до сих пор, и до сих пор обижены на то решение военного командования.

Илья ЛАРИОНОВ, фото автора.