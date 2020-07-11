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Россиян предложили равномерно расселить по всей стране

11 Июля 2020, 11:56 | В России

Правда, это предлагают эксперты, проживающие в Москве, что сразу заставляет задуматься о целесообразности идеи

Для качественного улучшения жизни в России необходимо «освоить страну». Для этого Москва должна расширить программу дальневосточного гектара и внедрить особые налоговые условия для каждого региона. Такое мнение в интервью URA.RU высказал владелец телеканала «Царьград» и один из авторов альтернативного плана по спасению экономики РФ Константин Малофеев.

«Всю страну можно продифференцировать по степени привлекательности. В Подмосковье ты должен будешь платить за этот участок, на Волге дают бесплатно, а на Дальнем Востоке тебе доплачивают на постройку дома. Так можно расселить всю страну», — говорит Малофеев.

Он также считает, что субсидиями и особыми налоговыми условиями можно привлекать людей работать в регионах, а не уезжать в Москву. По мнению бизнесмена, эти задачи должны реализовать федеральные власти.

Идеи Малофеева, кстати, москвича, откровенно противоречат всем мировым трендам и уже оценены многими наблюдателями, как весьма недалекие. Известно, что в мире стремительно сокращается сельское население, зато как грибы после дождя растут мегаполисы. Люди хотят не просто высоких заработков, но также и достойного сервиса, который, конечно же не доступен на огромной территории России. Все хотят ходить в кинотеатры и кафе, посещать городские поликлиники, никто не хочет, чтобы его дети бьегали каждый день в школу за десятки киллиметров от дома, опасаясь волков, как было в одной из сибирских школ. Ну и так далее. Известно, что финансовая система страны моноцентрична. Более 85% российских денег сосредоточены в Москве, сюда же собираются вся прибыль российских предприятий, и все прекрасно осознают, что столица никогда и ни при каких обстоятельствах не будет делится этими несметными сокровищами с регионами. Ведь, министры тоже москвичи. Тут лучше стоит вернуться  к идее создать в стране 7-10 мегаполисов, которые бы позволили относительно равномерно развивать территории. Так как это, к примеру, делается в Китае, США, Франции и пр., где есть несколько фиансовых и экономических центров. Но, увы, в России даже на второй мегаполис денег никто не даст. Даже Питер кажется привокзальным бомжем на фоне столицы.

Также в интервью URA.RU "православный бизнесмен" рассказал, почему Путин для России — благословение, кто стоит выше правительства РФ и почему стратегии развития страны, которые предлагали либералы, не увенчались успехом.

Ранее стало известно, что Малофеев совместно с режиссером Никитой Михалковым, экономистом Сергеем Глазьевым и даже патриархом Кириллом намерен представить президенту РФ Владимиру Путину альтернативный план по спасению российской экономики. Документ должен составить конкуренцию плану, который представило правительство Михаила Мишустина.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: дальневосточный гектар  освоение  кредит  строительство  дотации  дом 



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