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Путин решил не продлять нерабочие дни в России
Президент России отменил режим нерабочих дней
В телеобращении 25 марта, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля президент выступил с новым обращением к населению, продлив режим нерабочих дней до 30 апреля.
28 апреля Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней» до 11 мая.
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