Путин решил не продлять нерабочие дни в России

Президент России отменил режим нерабочих дней

В телеобращении 25 марта, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля президент выступил с новым обращением к населению, продлив режим нерабочих дней до 30 апреля.

28 апреля Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней» до 11 мая.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.