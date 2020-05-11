Бизнес-гороскоп: Близнецов ждет удача на двоих

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая

ОВЕН. Вероятны позитивные изменения на работе, которые будут связаны с улучшением финансового положения. Во вторник вам понадобится дипломатичность и продуманность в решениях. В выходные дни не стоит проявлять излишнюю расточительность, сейчас лучше меньше тратить.

ТЕЛЕЦ. В среду вас могут порадовать денежные поступления. Но лучше быть экономным, так как сейчас сложная ситуация. Не исключено, что придется искать новую работу. Наибольшая угроза обмана в пятницу и субботу, опасен собственный авантюризм и иллюзии.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы могут измениться. Но, что ни делается, всё - к лучшему. У вас появится новый источник дохода. Финансовая ситуация вполне стабильна. Всё вполне успешно складывается для вас на работе. Большую прибыль обещают творческие проекты.

РАК. На понедельник не стоит планировать серьезных дел, нужно довести до логического завершения предыдущие задания. Денежные поступления вероятны во вторник. Среда может оказаться удачным днем для начала работы над новым проектом. В пятницу желательно без особой необходимости ничего не покупать.

ЛЕВ. Неделя подходит для решения вопросов, связанных с недвижимостью. Сейчас самое время сдать квартиру, которая досталась в наследство, или вложиться в новостройку. Можно затеять ремонт квартиры или дачи, только соразмеряйте размеры затрат со своими возможностями.

ДЕВА. Заключение договоров лучше назначить на первую половину недели. В среду есть вероятность улучшения финансового положения. Только следите за своей речью, неосторожное слово чревато срывом сделок и лишними тратами.

ВЕСЫ. В начале недели вероятны денежные поступления. Особенно удачным в финансовом плане может оказаться понедельник. Во вторник будет непросто угодить начальству. Ваше финансовое благополучие может дать трещину. Придется искать новые варианты заработка.

СКОРПИОН. Вы проявите себя дипломатом и настоящим профессионалом и сможете хорошо заработать. В среду ожидаются крупные денежные поступления. Ваши идеи окажутся востребованы и принесут вам дополнительный доход.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник и среду желательно не заглядывать в магазины, покупки могут оказаться весьма неудачными. В пятницу вероятны денежные поступления. В выходные родственники могут обратиться к вам за помощью, если это возможно, не отказывайте им.

КОЗЕРОГ. В начале недели возможны проблемы с партнерами по бизнесу, для разрешения конфликта вам придется пустить в ход все свое обаяние. Будьте особенно осторожны с документами, все тщательно проверяйте, прежде чем подписывать. Велика вероятность ошибки и денежных потерь.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели прогулки вблизи магазинов могут привести к обострению желания купить что-либо просто для того, чтобы порадоваться самому процессу покупки. Звезды предупреждают, что удачным такое приобретение не будет, лучше перенести шоппинг на выходные дни.

РЫБЫ. Постарайтесь более-менее благоразумно расходовать имеющийся у вас финансовый ресурс. В четверг вам могут предложить нечто такое, что заставит загореться ваши глаза. Однако соглашаться без тщательных раздумий не стоит. Не совершайте крупных трат, сейчас не время. Вам предстоят солидные расходы на детей.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



