Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пенсионный возраст для слабого пола подняли на несколько лет
Госдума приняла поправки президента Путина о выходе женщин на пенсию
В Госдуме продолжают рассматривать злободневный и актуальный вопрос по пенсионной реформе. Президент страны внес в законодательную инициативу ряд поправок, которые сейчас рассматривают депутаты.
На заседании в среду народные избранники единогласным решением поддержали инициативу Владимира Путина об установлении планки в 60 лет для выхода женщин на пенсию. Ранее предлагалось установить этот возраст на отметке 63 года. Таким образом пенсионный возраст для женщин вместо 8 лет увеличится на 5 лет, как и мужчин. Сильный пол будет выходить на пенсию в возрасте 65 лет, сообщает ТАСС.
Ранее Дума тауже одобрила поправки, предоставляющие право на диспансеризацию. Люди смогут раз в 3 года брать для этого 1 выходной. Причем работники предпенсионного возраста получают право на 2 дня для диспансеризацию ежегодно.
26 сентября Госдума рассматривает во II сновном чтении проект об изменении пенсионного законодательства. Им предстоит принять порядка 300 внесенных поправок.
Новости партнеров
Новости тематики
- Пенсионный возраст для слабого пола подняли на несколько лет
- В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд
- Одно из главных правил выдачи пенсии изменится
- Пенсионный фонд сообщил о сокращении числа пенсионеров
- Часть россиян вообще не будут получать пенсию
- В России начали массово увольнять предпенсионеров
- Россияне окончательно запутались в пенсионной реформе
- Государство признало, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения
- В Приморье при губернаторе Миклушевском специально занижался важнейший показатель
- Пенсионеры сказали, сколько они хотят денег
Новости раздела
- Пенсионный возраст для слабого пола подняли на несколько лет
- Стало известно, как россияне будут отдыхать на Новый год
- Владивосток упомянули в качестве возможной новой столицы страны
- Бизнес-гороскоп: Весам стоит взвешивать всё, что они говорят
- В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд
- Бизнес-гороскоп: У Дев не предвидится перебоев с деньгами
- "Учителя и школьники, предпринимая противоэпидемические меры, преодолевая многочисленные трудности, не переставали учить и учиться..."
- Бизнес-гороскоп: Львам можно заняться обустройством пещеры
- Власти продолжают раздавать выходные и праздники за счет бизнеса
- Близнецов ждет двойная удача
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работа головой в темпе вальса
- В аэропорту Владивостока продолжают приземляться вывозные рейсы
- Владивосток - Находка: на середине пути
- Большой Камень получил план
- Аквакультура: бум или заcтой?
- ТОР "Михайловский" по-прежнему ждет резидентов
- Владивосток упомянули в качестве возможной новой столицы страны
- Рубль стремительно "деревенеет"
- Стало известно, как россияне будут отдыхать на Новый год
- Топ-менеджер "Тереховского завода ЖБИ" задержан в Приморье