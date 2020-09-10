Пенсионный возраст для слабого пола подняли на несколько лет

Госдума приняла поправки президента Путина о выходе женщин на пенсию

В Госдуме продолжают рассматривать злободневный и актуальный вопрос по пенсионной реформе. Президент страны внес в законодательную инициативу ряд поправок, которые сейчас рассматривают депутаты.

На заседании в среду народные избранники единогласным решением поддержали инициативу Владимира Путина об установлении планки в 60 лет для выхода женщин на пенсию. Ранее предлагалось установить этот возраст на отметке 63 года. Таким образом пенсионный возраст для женщин вместо 8 лет увеличится на 5 лет, как и мужчин. Сильный пол будет выходить на пенсию в возрасте 65 лет, сообщает ТАСС.

Ранее Дума тауже одобрила поправки, предоставляющие право на диспансеризацию. Люди смогут раз в 3 года брать для этого 1 выходной. Причем работники предпенсионного возраста получают право на 2 дня для диспансеризацию ежегодно.

26 сентября Госдума рассматривает во II сновном чтении проект об изменении пенсионного законодательства. Им предстоит принять порядка 300 внесенных поправок.