Бизнес-гороскоп: Львам стоит провести неделю поджав хвост

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля

ОВЕН. Постарайтесь разумно использовать свои денежные средства и не делать импульсивных и не очень нужных покупок. Тогда вашему стабильному финансовому положению ничего не грозит. При обращении с чужими деньгами будьте внимательны и максимально осторожны. В четверг возможны денежные поступления.

ТЕЛЕЦ. Рискованные вложения денег лучше отложить на будущее. А пока нужно сосредоточиться на работе. Обратите внимание на заманчивое предложение, которое поступит в среду, но не давайте сразу окончательного ответа. В конце недели вы можете получить дополнительный доход.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник или среду вероятны крупные финансовые поступления. Вы будете востребованы как специалист и получите немало интересных предложений и заказов. Ваши нестандартные идеи принесут прибыль.

РАК. Вы продемонстрируете свое мастерство и талант. И коллеги, и начальство проникнутся к вам доверием и уважением. В четверг поступит важная информация, которая поможет вам продвинуться по службе.

ЛЕВ. В понедельник лучше не назначать деловых встреч и не решать важные финансовые вопросы. Бюджет на этой неделе может быть весьма ограниченным, поэтому приобретайте только самое необходимое. В пятницу вы можете сделать неправильный выбор, не попадайтесь в ловушку иллюзий.

ДЕВА. Подумайте о будущем. Чтобы весной или летом отдохнуть так, как вам бы этого хотелось, необходимо создать определенный ресурс и уже сейчас начать откладывать деньги.

ВЕСЫ. Достаточно важная неделя в финансовом плане. В понедельник появится возможность улучшить свое материальное положение. Во второй половине недели вы сможете найти новый источник дохода. С крупными покупками лучше не спешить.

СКОРПИОН. Ваше финансовое положение на этой неделе значительно улучшится. Вам вернут старые долги, появятся новые прибыльные проекты, причем с солидной предоплатой. Так что вы вполне можете приобрести нечто дорогое, что нужно вам или вашему любимому человеку.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы вполне способны подготовить прочный фундамент для постройки массивного здания собственного благополучия. В первой половине недели ждите интересные предложения о новой работе, их стоит рассмотреть.

КОЗЕРОГ. В течение всей недели в финансовой сфере ваша главная задача - объективно оценить ситуацию и сделать правильный выбор. Не гонитесь за легким заработком и не пытайтесь создать лишь видимость работы.

ВОДОЛЕЙ. В финансовой сфере вас ожидает некоторое затишье. В ближайшее время дополнительных доходов и премий не ожидается. В пятницу излишняя самоуверенность может привести к ненужным тратам.

РЫБЫ. Неделя благоприятна для смены работы и повышения квалификации. Во вторник и четверг лучше не назначать деловых встреч, так как вы можете опоздать, что не лучшим образом отразится на ваших отношениях с партнерами.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.