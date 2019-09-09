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Родительские пособия резко вырастут
Государство, столкнувшись с демографической катастрофой, похоже, решило не жалеть денег
В России в три раза увеличатся родительские пособия. Об этом пишут «Известия». Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увеличится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.
Отмечается, что с января 2020 года пособия будут иметь право получать родители, у которых есть ребенок до трех лет. При этом их доходы не должны превышать двух региональных прожиточных минимумов на человека.
Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут компенсировать ипотечный кредит.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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