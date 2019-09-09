www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.57 р. 100 JPY: 61.3 р.
EUR: 72.33 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Родительские пособия резко вырастут

09 Сентября 2019, 16:29 | В России

Государство, столкнувшись с демографической катастрофой, похоже, решило не жалеть денег

В России в три раза увеличатся родительские пособия. Об этом пишут «Известия». Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.

Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увеличится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.

Отмечается, что с января 2020 года пособия будут иметь право получать родители, у которых есть ребенок до трех лет. При этом их доходы не должны превышать двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут компенсировать ипотечный кредит.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: ребенок  пособия  роды  родители  социалка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]