Учеников 1-8-х классов отправят на летние каникулы раньше срока

Минпросвещения признало провал дистанционного обучения - возможность учиться так есть лишь у четверти учащихся

Из-за коронавируса учебный год может завершиться досрочно для учащихся 1–8-х классов, а часть программы в случае необходимости будет освоена в следующем году. Такие рекомендации Минпросвещения РФ направило региональным властям.

В ведомстве не скрывают, пишет «Коммерсант», что инфраструктурная обеспеченность российских школ позволяет полноценно реализовать дистанционное обучение лишь для четверти учащихся. Московский департамент образования пока не принял решения по этому поводу, однако педагоги заверяют, что для столичных школ досрочное окончание образовательного процесса «не актуально».

В Санкт-Петербурге чиновники не исключают, что преждевременный уход на каникулы «неминуемо вызовет негативную реакцию родителей». Другие опрошенные “Ъ” представители регионов говорят о необходимости «тщательно взвесить плюсы и минусы».

Министерство просвещения РФ разрешило досрочно завершить учебный год для младших и средних классов. Учебу для 1–8-х классов можно закончить по итогам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, а в случае необходимости часть образовательной программы может быть перенесена на следующий год. Соответствующие рекомендации по организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса направлены в регионы (есть у “Ъ”). В ведомстве дают понять, что в ряде школ невозможно обеспечить полноценную реализацию образовательных программ в дистанционной форме.

Из анализа инфраструктурной обеспеченности школ, который провели Минпросвещения совместно с Министерством цифрового развития, следует, что соответствующими возможностями обладают не более 25% обучающихся.

Напомним, из-за пандемии коронавируса глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости закрыть школы с 23 марта по 12 апреля. Также ранее были перенесены сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ с конца мая на 8 и 9 июня. Господин Кравцов допустил, что единый госэкзамен может быть перенесен и на более поздний срок, однако от очной формы его проведения ведомство отказываться не планирует. Экзамен для девятиклассников также не перейдет в дистанционный формат. В рекомендациях говорится, что регионы должны обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов, для учащихся 10–11-х классов. Старшеклассники «должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ», уточняют в Минпросвещения.

В случае стабилизации ситуации школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Так, ведомство рекомендует сократить количество школьников в одном помещении, поделив класс на группы, и сократить время занятий.

Акцент предлагается делать на освоение нового учебного материала. Право решать, каким образом организовать учебный процесс, а также когда заканчивать учебный год, остается за образовательными организациями по согласованию с региональными властями.

Ранее учителя заявляли “Ъ”, что далеко не все дисциплины адаптированы под дистанционный формат обучения. К нему есть претензии у родителей: не во всех семьях есть возможность обеспечить каждого ребенка персональным компьютером на несколько часов. При этом образовательные платформы, которые используются в школах для дистанционного обучения, по словам пользователей, часто не работают по несколько часов в день. Речь, в частности, идет о «Московской электронной школе», «Дневник.ру» и Российской электронной школе. В среду, к примеру, сорвался вебинар «О новых возможностях для студентов», который планировал провести глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков,— на платформе Zoom произошел технический сбой. «Одномоментное значительное увеличение количества пользователей электронных ресурсов, предоставляющих образовательный контент, создает перебои технического характера и трудности для учителей и обучающихся»,— подтверждают в Минпросвещения. Поэтому ведомство рекомендует минимизировать обучение с помощью электронных и цифровых образовательных сервисов, которые работают в онлайн-режиме.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий считает досрочное завершение учебного года и перенос программы оправданным: «Школ, где нет возможности обучать дистанционно, подавляющее большинство. К тому же в нынешних условиях нельзя считать, что дистанционные уроки — адекватная замена очному учебному процессу». Он не прогнозирует особых трудностей из-за переноса части программы, а школьникам вряд ли для этого придется начинать учебный процесс раньше сентября: «Каждый учитель сумеет наверстать с детьми то, что не успели. Плюс в программах по каждому предмету всегда заложены повторения. Образовательные программы носят не линейный, а концентрический характер».

В столичном департаменте образования, куда “Ъ” обратился за комментариями, заявили, что в Москве еще не утверждены «конкретные меры для обеспечения образовательного процесса в соответствии с рекомендациями Минпросвещения».

«Для Москвы это не актуально, у нас все школы смогли перейти на дистанционку, даже уроки физкультуры проводятся по видеосвязи,— заявила “Ъ” директор одной из столичных школ.— У нас даже переносить ничего не придется, это скорее необходимо другим регионам».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, курирующая комитет по образованию, Ирина Потехина заявила “Ъ”, что досрочное окончание учебного года «неминуемо вызовет негативную реакцию родителей»: «Хорошо, конечно, что министерство регионам такую возможность дает, но для принятия решения по этому вопросу нам надо очень внимательно взвесить все плюсы и минусы». «Мы успеем завершить изучение всех тем в этом году и завершим ученый год в соответствии с графиком — до конца мая,— заявила “Ъ” руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.— Корректировка будет заключаться в уменьшении количества часов, которое выделяется на изучение темы. Особенно это актуально для 9–11-х классов в связи с тем, что они готовятся к итоговой аттестации, больше времени будет уделяться тем темам, которые выходят на экзамены».

Председатель комитета заксобрания Севастополя по соцполитике Татьяна Щербакова сказала “Ъ”, что необходимо проанализировать, как освоена учебная программа и какие темы остались не пройдены: «Возможно, часть тем можно будет пройти, обучаясь дистанционно. А какие-то, может, действительно лучше перенести на следующий учебный год». Она положительно оценила то, что регионам «дают больше свободы», потому что в субъектах ситуация с коронавирусом разная. Глава комитета по образованию и науке Госсовета Крыма Александр Шувалов также заявил “Ъ”, что предложение Министерства просвещения требует дополнительного изучения: «Скоропалительно принимать решение по этому поводу нельзя». В министерстве образования Крыма “Ъ” сообщили, что пока в республике разговор о досрочном завершении учебного года в школах не идет. «Мы реализуем учебные планы в обычном порядке, используя дистанционную форму обучения. Если будут у нас в эпидемиологической ситуации какие-то изменения, будем корректировать планы»,— пояснили в пресс-службе ведомства.