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Стало известно, как россияне будут отдыхать на Новый год
Минтруд разработал проект новогодних каникул
Минтруд хочет установить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 10 января, сообщила пресс-служба ведомства.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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