Путин повысил зарплаты помощникам депутатов сразу на 30%

Доход "слуг слуг народа" возрастет до 300 тысяч рублей в месяц

Третьего июля Владимир Путин подписал закон, согласно которому зарплаты помощников депутатов в России увеличатся почти на 30%. Если до сих пор эти люди получали в среднем по 230 тысяч ежемесячно, то с 1 сентября нынешнего года их доход возрастет до 300 тысяч в месяц. Это в 26 раз больше, чем действующий МРОТ.

Также сенаторы, депутаты и их помощники обладают иными привилегиями: правом на служебные квартиры, машины, бесплатный проезд на многих видах транспорта в пределах избирательного округа.