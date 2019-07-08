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Депутаты повысили зарплаты своим помощникам сразу на 30%
08 Июля 2019, 17:32 | В России
С 1 сентября нынешнего года их доход возрастет до 300 тысяч в месяц
Третьего июля Владимир Путин подписал закон, согласно которому зарплаты помощников депутатов в России увеличатся почти на 30%. Если до сих пор эти люди получали в среднем по 230 тысяч ежемесячно, то с 1 сентября нынешнего года их доход возрастет до 300 тысяч в месяц. Это в 26 раз больше, чем действующий МРОТ.
Также сенаторы, депутаты и их помощники обладают иными привилегиями: правом на служебные квартиры, машины, бесплатный проезд на многих видах транспорта в пределах избирательного округа.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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