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Путин простил российских студентов-беглецов
Они учились за рубежом на российские деньги, но не вернулись на родину
Российские студенты, выигравшие гранты на обучение за рубежом и не вернувшиеся на родину после выпуска, больше не будут платить за это штрафы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.
Граждане России, поступившие в иностранный вуз, могут получить государственный грант на покрытие расходов на обучение. Однако одно из условий — возвращение студентов на родину и работа на российских работодателей по специальности. Если выпускник не возвращается, то он должен вернуть сумму гранта и выплатить штраф в двукратном размере.
Согласно новому указу президента этот штраф отменяется. Но выпускник, не выполнивший условие о возвращении в Россию, все еще остается должен государству деньги, которые были выделены на его обучение. Причины либерализации наказания за такой поступок не совсем понятны. Тем более если учесть, что реальная инфляция съедает за 4-5 лет обучения примерно половину выделенных страной денег. Ряд экспертов, правда, предполагает, что бюджетные деньги для обучения за границей имеют возможность получить в основном дети так или иначе аффилированных с властью лиц, поэтому ни у кого нет желания сколь-либо жестко наказывать отпрысков "своих".
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