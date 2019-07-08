Путин простил российских студентов-беглецов

Они учились за рубежом на российские деньги, но не вернулись на родину

Российские студенты, выигравшие гранты на обучение за рубежом и не вернувшиеся на родину после выпуска, больше не будут платить за это штрафы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.

Граждане России, поступившие в иностранный вуз, могут получить государственный грант на покрытие расходов на обучение. Однако одно из условий — возвращение студентов на родину и работа на российских работодателей по специальности. Если выпускник не возвращается, то он должен вернуть сумму гранта и выплатить штраф в двукратном размере.

Согласно новому указу президента этот штраф отменяется. Но выпускник, не выполнивший условие о возвращении в Россию, все еще остается должен государству деньги, которые были выделены на его обучение. Причины либерализации наказания за такой поступок не совсем понятны. Тем более если учесть, что реальная инфляция съедает за 4-5 лет обучения примерно половину выделенных страной денег. Ряд экспертов, правда, предполагает, что бюджетные деньги для обучения за границей имеют возможность получить в основном дети так или иначе аффилированных с властью лиц, поэтому ни у кого нет желания сколь-либо жестко наказывать отпрысков "своих".