Проведение ЕГЭ в этом году могут отменить

Карантин сделал практически невозможным нормальную подготовку выпускников школ к итоговому экзамену

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

«Михаил Владимирович, сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году», - сказал Смолин в понедельник в ходе совещания думской фракции КПРФ с премьер-министром.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня из-за COVID-19. Согласно опубликованному в понедельник проекту приказа министерства, обязательный ЕГЭ по русскому языку назначен на 11 июня, обязательный экзамен по математике - на 15 июня, самый массовый экзамен по выбору - обществознание - предлагается объединить с химией и провести 22 июня.