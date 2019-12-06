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В Москве пройдет Vostok Fashion Day

06 Декабря 2019, 15:40 | В России
Коллекции успешных дизайнеров с Дальнего Востока будут представлены 11 декабря на Vostok Fashion Day в Москве. Мероприятие организует Фонд Росконгресс в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Площадка – инновационное мультиформатное бренд-пространство Hyundai Motorstudio.
 
«Участники Восточного экономического форума и жители Владивостока в рамках ежегодной выставки «Улица Дальнего Востока» имеют возможность узнать о достижениях и уникальных особенностях дальневосточных регионов. Теперь с разнообразием ДФО смогут познакомиться москвичи и гости столицы во время «Дней Дальнего Востока в Москве». Особое внимание будет уделено презентации культурного потенциала и творческих проектов региона», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
 
Во время Vostok Fashion Day гости познакомятся с работами дизайнеров, чьи коллекции заявили о себе на Азиатских неделях моды и чей талант заслуживает особого внимания столичной публики. В детской коллекции в качестве моделей по подиуму пройдут ученики «Творческого Центра Игоря Саруханова».
 
Гости смогут услышать выступления дальневосточных артистов, а также познакомиться с выставкой «Женские образы в современной живописи художников Дальневосточного федерального округа. Мадонны Дальнего Востока». В дни V Восточного экономического форума выставка проходила в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский для гостей и участников Форума, а после завершения ВЭФ – в Приморской государственной картинной галерее для жителей Владивостока.
 
Vostok Fashion Day2019 станет продолжением знакомства с творческими достижениями дальневосточных дизайнеров, которое началось на Восточном экономическом форуме–2019. Тогда, в рамках культурной программы Форума, состоялся модный показ Far East - Fashion Forpost в кампусе ДВФУ.
 
VI Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года во Владивостоке.
 
Регистрация представителей СМИ на Vostok fashion day доступна до 9 декабря 2019г. Дополнительная информация: [email protected]
 
 
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Теги: vostok fashion day  Дни Дальнего Востока в Москве 



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