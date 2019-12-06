Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Москве пройдет Vostok Fashion Day
06 Декабря 2019, 15:40 | В России
Коллекции успешных дизайнеров с Дальнего Востока будут представлены 11 декабря на Vostok Fashion Day в Москве. Мероприятие организует Фонд Росконгресс в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Площадка – инновационное мультиформатное бренд-пространство Hyundai Motorstudio.
«Участники Восточного экономического форума и жители Владивостока в рамках ежегодной выставки «Улица Дальнего Востока» имеют возможность узнать о достижениях и уникальных особенностях дальневосточных регионов. Теперь с разнообразием ДФО смогут познакомиться москвичи и гости столицы во время «Дней Дальнего Востока в Москве». Особое внимание будет уделено презентации культурного потенциала и творческих проектов региона», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
Во время Vostok Fashion Day гости познакомятся с работами дизайнеров, чьи коллекции заявили о себе на Азиатских неделях моды и чей талант заслуживает особого внимания столичной публики. В детской коллекции в качестве моделей по подиуму пройдут ученики «Творческого Центра Игоря Саруханова».
Гости смогут услышать выступления дальневосточных артистов, а также познакомиться с выставкой «Женские образы в современной живописи художников Дальневосточного федерального округа. Мадонны Дальнего Востока». В дни V Восточного экономического форума выставка проходила в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский для гостей и участников Форума, а после завершения ВЭФ – в Приморской государственной картинной галерее для жителей Владивостока.
Vostok Fashion Day2019 станет продолжением знакомства с творческими достижениями дальневосточных дизайнеров, которое началось на Восточном экономическом форуме–2019. Тогда, в рамках культурной программы Форума, состоялся модный показ Far East - Fashion Forpost в кампусе ДВФУ.
VI Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года во Владивостоке.
Регистрация представителей СМИ на Vostok fashion day доступна до 9 декабря 2019г. Дополнительная информация: [email protected]
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- В Москве пройдет Vostok Fashion Day
- В преддверии Дня Победы стартует проект "Банк памяти"
- Составлен рейтинг самых матерящихся городов России
- Россиянки рожают вторых детей ради первых
- Президент ФНП удостоен звания "Заслуженный юрист РФ"
- Издательская компания "Золотой Рог" поздравляет своих читателей и партнеров с Новым годом!
- Лучшими в России могут стать семьи из Приморья
- "Просто вычеркнул нас из жизни"
- Русфонд: Как мы начали делать сайт и не можем остановиться
- Путина выдвигают в президенты Европы
Новости раздела
- В Москве пройдет Vostok Fashion Day
- Зарплаты учителей в России предложено сделать едиными
- Часть россиян вообще не будут получать пенсию
- В Москве в третий раз пройдут "Дни Дальнего Востока"
- Россиян ждут две рабочие недели по два дня
- Бизнес-гороскоп: Весам стоит следить за балансом в финансах
- Выйти в космос и попробовать иван-чай – АРЧК ДВ примет участие в "Днях Дальнего Востока" в Москве
- Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
- Массовая установка счетчиков на воду привела к неожиданным последствиям
- Делить имущество в случае развода супруги будут по-новому
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Аэрофлот" поменяет "аэробусы" на более свежие и вместительные
- Владивосток распродадут в Москве
- На западном побережье Сахалина ввели в эксплуатацию новейшую ГРЭС-2
- Эксперты предрекали крах 45 банкам к концу 2019 года
- Уссурийск подключили к магистральному газопроводу
- Никогда не берите в руки чужие банковские карты
- Новая площадка для переговоров с бизнесом Китая появится в Приморье
- В Приморье уходящему мэру повысили зарплату
- Статус резидента ТОР в Сахалинской области уже получили 35 инвесторов
- Часть россиян вообще не будут получать пенсию
Loading...