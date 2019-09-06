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Министр просвещения: "Всем сидеть и зубрить!"

06 Сентября 2019, 11:22 | В России

Министр просвещения, споря с Германом Грефом, гарантировала, что российская школа была и останется неповоротливой и архаичной

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала порталу "Российское образование" о том, зачем нужны экзамены в школе. "Проверка того, что изучает школьник, - это неразрывно связанный с образованием процесс. Он позволяет выявить уровень знаний и в случае необходимости скорректировать педагогические подходы. Это зеркало образования", - рассказала министр.

По ее словам, в российской истории уже был прецедент полной отмены экзаменов. Это происходило в послереволюционный период.

"Но ничего хорошего для школьного образования это не принесло, и проверочные испытания вернулись. Мы прошли этот опыт сто лет назад", - подчеркнула Ольга Васильева.

Также она рассказала, что во всех странах - лидерах по общему образованию - есть процесс проверки знаний. Где-то акцент сделан на внутреннюю оценку, где-то - на единую для всей страны систему.

"Но даже в Финляндии, известной своим свободным подходом, для продолжения обучения в высшей школе знания проверяют", - резюмировала министр.

Напомним, в ходе Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф выступил за отмену экзаменов в школах и назвал их катастрофой.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ЕГЭ  образование  Греф  вэф  экзамен  школа  сбербанк  минпросвет 






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Комментарии

  • Мария12:03, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:03, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

  • Мария12:04, 06.09.2019#

    Достаточно с седьмого класса школы ежегодно ввести диктант по русскому языку, контрольную по математике, и устно иностранный (один). В последнем классе школы просто выводить средний балл по всем предметам за весь период обучения в документ об окончании школы. ЕГЭ искусственная форма определения знаний, от неё вред психике учеников, специально разрушают психическое здоровье с детства, наивно веря американским методикам для слаборазвитых.

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