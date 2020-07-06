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Бизнес-гороскоп: Водолеям советуют не витать в облаках

06 Июля 2020, 18:20 | В России

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля

ОВЕН. Есть вероятность финансового фиаско в понедельник и вторник, но уже в среду опасность заметно уменьшится. Более того, ближе к субботе можно будет сделать неплохую покупку либо преумножить свои капиталы благодаря профессиональным успехам. Так что дела пойдут на лад.

ТЕЛЕЦ. Во вторник не стоит в делах полагаться только на интуицию - необходимо рациональное осмысление ситуации и точный расчет. В четверг и пятницу возможны финансовые поступления. В субботу будет удачна поездка за город, вы сможете решить деловые вопросы в неформальной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ. Во вторник возможны крупные денежные поступления. Намеченные финансовые планы начинают реализовываться в вашу пользу. Деловые поездки увенчаются успехом и позволят спокойно смотреть в завтрашний день. К тому же близкий человек сделает вам дорогой подарок, например, оплатит путешествие.

РАК. Быть или не быть крупным финансовым поступлениям, на этой неделе зависит в основном от вашего благоразумия. Важно произвести правильное впечатление на начальство и коллег. Замечательная неделя для поиска инвестора или спонсора. Старайтесь сами контролировать денежные средства, так как партнер может подвести.

ЛЕВ. В понедельник и вторник уделите больше внимания финансовой сфере, от этого может зависеть ваша дальнейшая карьера. В среду не тратьте слишком много денег на развлечения. В четверг возможны тревожные новости и не совсем приятные перемены на работе.

ДЕВА. В первой половине недели возможны финансовые издержки, связанные с недобросовестностью новых партнеров, однако затем убытки будут возмещены. Неплохие деньги появятся только в конце недели, не стоит сразу бросаться их тратить. Отложите на отпуск.

ВЕСЫ. В понедельник или вторник вероятны денежные поступления. В среду будьте осторожны, возможны попытки списать деньги с вашей банковской карты. Не отвечайте на подозрительные звонки, якобы, из банка. В выходные дни постарайтесь не сорить деньгами, тратя их на всякие бесполезные мелочи.

СКОРПИОН. У вас будет много проектов и заказов, от клиентов нет отбоя, причем многие готовы внести предоплату. Игра на бирже принесет солидный доход. Так что ваше финансовое состояние беспокойства не вызывает.

СТРЕЛЕЦ. У вас появится выгодная подработка. В четверг вам придется принимать серьезное решение, которое благоприятно отразится на вашем финансовом положении. Покупки, сделанные в выходные, окажутся удачными.

КОЗЕРОГ. В начала недели лучше не сорить деньгами, да и крупные приобретения лучше отложить на другое время. Сначала узнайте условия кредита или ипотеки и выберете самый выгодный вариант. Проверяйте на надежность новых финансовых партнеров - с этим могут быть проблемы.

ВОДОЛЕЙ. Ваши запросы не соответствуют реальным возможностям, постарайтесь не витать в облаках и не брать слишком много кредитов. Вторник и суббота - оптимальные дни для покупок, в том числе компьютерной и бытовой техники, вы получите скидку.

РЫБЫ. Пришло время расплачиваться по старым долгам и выполнять свои обещания. Финансовый ресурс может почти иссякнуть, но внезапно поступившее предложение новой работы позволит быстро исправить положение. Вам стоит решиться на перемены.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.


 

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Теги: прогноз  гороскоп 



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