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Президенту предложено выплатить россиянам по 50 тысяч рублей

06 Апреля 2020, 12:43 | В России

Цитата из обращения: «Меры поддержки бизнеса и населения не спасут малый и средний бизнес, а также породят голод среди части населения страны»

Депутат государственного собрания Алтая от КПРФ Мария Демина записала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором предложила выплатить всем россиянам по 50 тысяч рублей, а также освободить малый и средний бизнес от налогов на полгода. Меры, по мнению парламентария, должны помочь предпринимателям и гражданам страны пережить экономический кризис.

Демина отметила, что меры поддержки бизнеса и населения, которые сейчас принимаются властями, не спасут малый и средний бизнес, а также породят голод среди части населения страны. Причина - нерабочая неделя марта, нерабочий апрель, отсутствие заработка в этот период, закредитованность населения и низкие зарплаты, отмечает депутат.

В качестве решения проблемы она предложила освободить малый и средний бизнес от уплаты налогов на полгода, выплатить государству за предпринимателей две трети от размера беспроцентных кредитов, взятых на выплату зарплат сотрудникам, а также оказать разовую поддержку граждан в виде денежного пособия в размере 50 тысяч рублей.

«Россия помогает Соединенным Штатам, Китаю, Сирии, но забывает про своих граждан. Между тем, США всем своим гражданам без исключения выплатили денежные средства в целях их поддержки. У нас население закредитовано, заработные платы низкие, кредиты нужно платить. В связи с чем эта поддержка будет архиважна и необходима», — добавила Демина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал готовиться к экономическому кризису, который спровоцировал, в том числе, коронавирус.

А глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса. По словам Силуанова, «тучные времена» прошли и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства. Однако Россия, по его мнению, к переменам готова.

«Для нас это как бы новая реальность. Тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства», — сказал министр в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус», показанном телеканалом «Россия 1».

Силуанов подчеркнул, что этих запасов хватит для того, чтобы реагировать на все изменения в экономике и бюджете из-за коронавируса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: КПРФ  песков  коронавирус  малый бизнес  карантин  Путин  поддержка  средний бизнес 



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