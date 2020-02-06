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Владимир Путин: С теми, кто повышает цены, наживаясь на коронавирусе, нужно жестко разбираться
Президент дал команду штрафовать и лишать лицензий спекулянтов
На совещании с членами правительства, которое состоялось в Кремле 5 февраля, в качестве одного из главных вопросов, стал вопрос о ситуации с распространением коронавируса. В частности, президенту было доложено, что владельцы многих предприятий торговли и аптеки резко взвинтили цены на товары, сообщает газета «Золотой Рог».
В. Путин: «Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, вот и всё, чтобы неповадно было в следующий раз.
Т. Голикова: Хорошо.
Также я хотела сказать, что 4 февраля Росздравнадзором по нашему поручению открыта «горячая линия» для населения, на которую может каждый обратиться за разъяснением, а также информацией о завышении цен в аптечной сети…
В. Путин: У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени, может быть, даже избыточная. Поэтому если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет. Но надо реагировать соответствующим образом».
Напомним, что Приморье одним из первых регионов, в котором торговцы решили погреть руки на ситуации с коронавирусом. Аптечные сети начали резко повышать цены на медицинские маски, а также противовирусные препараты, порой целенаправленно создавая панику среди населения. Причем, зафиксированы случаи, когда работники аптек просили прощения у покупателей, также возмущаясь политикой своих ушлых владельцев. Газета "Золотой Рог" написала о ситуации одной из первых, возмутившись молчанием кураторов региона и контролирующих структур.
К аптекарям присоединились и отдельные деятели овощного рынка. Цены на огурцы, помидоры, сладкий перец и ряд других позиций повысился в разы – до 900 руб. за килограмм. В частности зафиксировано единомоментное резкое повышение цен на крупнейших оптовых базах. Прежде всего речь идет о базах расположенных в Уссурийске. То есть, речь, несомненно, идет о сговоре, который сейчас, правда, с заметным опозданием, расследуется ФАС. Возможно, что после слов президента к делу подключится МВД (мошенничество и незаконное обогащение налицо), да и ФСБ могло бы устроить свою проверку, так как действия проходимцев от торговли запросто могли бы спровоцировать народные волнения в регионах Дальнего Востока. Фамилии тех, кто решил нажиться на беде мирового масштаба, в принципе, известны.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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