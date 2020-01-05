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РПЦ существенно изменила правила крещения детей

05 Января 2020, 18:13 | В России

Церковь пошла навстречу современным реалиям

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена. Соответствующая информация размещена на сайте РПЦ.

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)», — говорится в журнале заседания.

Под именами «в иных национальных звучаниях», судя по комментарию к решению Синода, понимаются созвучные имена, например: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.

Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей. В РПЦ также обратили внимание духовенства на эти изменения.

В то же время, если человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова, «причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем».

В обосновании к этим решениям сказано, что сложившаяся в Русской православной церкви традиция наречения имени по святцам «не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями». Кроме того, отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку — это прерогатива родителей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: поминовение  синод  таинство  Крещение  церковь  богослужение  крестильное имя  праздник  рождество 



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