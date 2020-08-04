Близнецов ждет двойная удача

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа

ОВЕН. Ситуация складывается в вашу пользу, но работать придется много. Зато можно даже не задумываться над финансовыми проблемами. В пятницу вероятны непредвиденные расходы.

ТЕЛЕЦ. Не забывайте вовремя гасить долг по кредитной карте, чтобы спокойно пользоваться беспроцентным периодом. На работе наступает довольно спокойный и расслабленный период.

БЛИЗНЕЦЫ. Работа принесет стабильный доход, да еще и удовольствие и общение с интересными людьми. Вас ждет новый прибыльный проект, в котором вы сможете проявить свои творческие способности.

РАК. На этой неделе желательно реально оценить свои финансовые возможности. Кстати, они не такие уж и маленькие. Вы можете рассчитывать на премию. Ваша карьера явно идет в гору.

ЛЕВ. Финансовое положение - словно бальзам на душу. Весьма вероятна прибавка к зарплате. Однако постарайтесь в выходные не тратить слишком много на развлечения.

ДЕВА. Финансовое положение вас не совсем устраивает, но потерпите еще немного. В среду возможны непредвиденные траты, зато в пятницу вы, наконец-то, получите вознаграждение за ваш упорный труд.

ВЕСЫ. В случае каких-то финансовых затруднений, лучше обратиться за помощью к родственникам, с поиском других источников дохода могут возникнуть проблемы. В четверг вам лучше не выступать на совещаниях, вы будете неубедительны.

СКОРПИОН. Вас ждет большая прибыль и настоящий финансовый успех. Появятся свободные деньги и на инвестиции, и на отдых. Вы можете не экономить и сделать любимому человеку дорогой подарок.

СТРЕЛЕЦ. Хорошая неделя, которая обещает решить немало ваших проблем, в том числе финансовых. У вас появится новый, надежный источник дохода. Нужно только не лениться и согласиться на подработку.

КОЗЕРОГ. Во вторник вам могут грозить финансовые потери. С дорогими покупками желательно повременить, заглядывайте в ближайшие дни разве что в продуктовые магазины.

ВОДОЛЕЙ. В целом неделя обещает быть стабильной, если вы будете соблюдать определенные меры предосторожности. Не сорите деньгами и не совершайте сомнительных покупок в интернете. Во второй половине недели вероятны денежные поступления.

РЫБЫ. Для вас сейчас очень важно решение финансового вопроса. Однако на повышение зарплаты пока рассчитывать не приходится. Удачным днем в профессиональном плане обещает быть среда, если вы приложите некоторые усилия.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.