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Старшеклассники отныне будут учиться только по профилю
Над выбором профиль уже можно начинать думать
1 сентября 2020 году в силу вступает Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС). Документ предполагает только профильное обучение в старших классах.
Профилей всего 5: естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. Ранее подобное распределение можно было встретить лишь в некоторых учебных заведениях, как, например, гимназия №2 г. Владивостока.
Фото "Газета.Ru".
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