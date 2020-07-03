Старшеклассники отныне будут учиться только по профилю

Над выбором профиль уже можно начинать думать

1 сентября 2020 году в силу вступает Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС). Документ предполагает только профильное обучение в старших классах.

Профилей всего 5: естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. Ранее подобное распределение можно было встретить лишь в некоторых учебных заведениях, как, например, гимназия №2 г. Владивостока.

Фото "Газета.Ru".