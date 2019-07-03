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Власти регионов обманывают правительство и президента, скрывая реальную ситуацию на местах
Открывшаяся правда заставила ужаснуться
Россия катастрофически теряет население, и регионы занижали показатели смертности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный".
"Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - сказала она.
Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
"В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику", - отметила Голикова, подчеркнув, что в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и "группы заболеваний, от которых не умирают".
По ее словам, после того как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти.
"Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] - на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%", - сказала вице-премьер, которую цитирует ТАСС.
Она подчеркнула, что в этой связи федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации. "Без вашего профессионального участия в регионах - в значительном количестве, не во всех - позитивные процессы могут не происходить", - сказала она, отметив, что в регионах фиксируется и недостаток кадров, и недостаток образования.
Как сообщали "Вести.Экономика", в начале июня 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ "О стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года".
К 2021 г. в стратегии поставлены цели по увеличению продолжительности жизни граждан РФ до 74 лет, снижению показателя младенческой смертности до 5,2 случая на 1 тыс. детей, сокращение показателя смертности трудоспособных граждан страны до 419 случаев на 100 тыс. человек, сокращение потребления алкоголя до 9,1 л на человека в год.
В документе также указано, что стратегия "является основой для разработки отраслевых документов стратегического планирования, государственных программ РФ, государственных программ субъектов РФ, а также национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".
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