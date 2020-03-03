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У Скорпионов будет отличная денежная добыча

03 Марта 2020, 14:14 | В России

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта

ОВЕН. На этой неделе лучше не планировать серьезных совещаний и переговоров, так как вам будет трудно убедить кого-то в своей правоте. К тому же вы сейчас излишне эмоциональны. В воскресенье вероятны непредвиденные затраты на семью.

ТЕЛЕЦ. Риск иногда оправдывает себя, но на этой неделе стоит быть осторожнее, особенно во вторник и пятницу. Эти дни не способствуют укреплению вашей финансовой стабильности. Будьте мудры и терпеливы, не старайтесь обмануть судьбу. И вы сможете быть спокойны за свое материальное положение.

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели вероятны крупные денежные поступления. Ваши идеи оценят по достоинству. Вас ждут интересные деловые предложения, которые введут вас в круг богатых и знаменитых людей.

РАК. Финансовое положение стабильно. На работе с вашим мнением считаются, ваш авторитет растет. Все это наилучшим образом скажется на вашем карьерном росте и доходах.

ЛЕВ. В понедельник вероятны новые денежные поступления. Во вторник вам предстоит выдержать проверку или экзамен. Финансовая стабильность на этой неделе вам обеспечена. Задумайтесь о необходимых покупках и приобретениях для праздника.

ДЕВА. Финансовое положение стабильно, однако есть вероятность непредвиденных, но важных и необходимых трат. Впрочем, они не расшатают ваш бюджет. В четверг возможны денежные поступления. Суббота - удачный день для покупок и приобретений для дома.

ВЕСЫ. Вас ждут испытания, но вы сможете выйти из них с честью и укрепить свой авторитет. Вторник - удачный день для покупок и приобретений. В среду возможны крупные финансовые поступления. В выходные вам преподнесут дорогой подарок.

СКОРПИОН. Наступа ющая неделя благоприятна в финансовом плане, вы получите солидную сумму, даже больше, чем ожидали. Успешными будут банковские операции, а также игра на бирже. Вы сможете хорошо заработать.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе у вас появится возможность привести в порядок дела и увеличить свои доходы. В понедельник и во вторник возможны новые денежные поступления. Не исключено, что в выходные придется работать, но за двойное вознаграждение.

КОЗЕРОГ. На этой неделе в финансовой сфере вам стоит проявить чудеса терпения, так как неожиданные известия и кадровые перестановки могут вывести вас из равновесия. В пятницу возможны долгожданные денежные поступления, которые несколько развеют ваше унылое настроение.

ВОДОЛЕЙ. У вас могут появиться возможности неплохо заработать. Не ленитесь, проявите инициативу. В понедельник вероятны интересные финансовые предложения, а в четверг будут удачными деловые встречи и подписание договоров.

РЫБЫ. На этой неделе не стоит много болтать и рассказывать о своих деловых планах. Пусть они сначала станут реальностью. В среду вам придется потратить крупную сумму на подарки близким. В воскресенье не следует связывать себя обязательствами, а также давать деньги в долг.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам сети Интернет
Теги: финансы  прогноз  бизнес  астрология  гороскоп 



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