Бизнес-гороскоп: Ракам стоит поковырять клешнями в мелочах

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля

ОВЕН. Постарайтесь не тратить деньги на приобретения, не являющиеся предметом первой необходимости. Сейчас нужно экономить и откладывать. В четверг не стоит обострять отношения с начальством из-за финансовых недоразумений. В субботу возможны незначительные денежные поступления.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам придется решать финансовые проблемы и латать дыры в бюджете. Так что магазины лучше обходить стороной. В среду удачно пройдут деловые встречи и подписание договоров. В конце недели опасайтесь авантюрных предложений.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение не внушает опасений. Напротив, вас ждет дополнительная прибыль. Работа будет приносить удовольствие и интересные встречи. В выходные будут весьма удачны покупки и приобретения.

РАК. Финансовое положение стабилизируется. В профессиональной сфере вам будет сопутствовать успех, но вам необходимо все предусмотреть, вплоть до мелочей. Во вторник возможны денежные поступления. Приобретения, сделанные в четверг, будут удачными.

ЛЕВ. Неделя стабильна в финансовом плане, однако вероятны не совсем приятные сюрпризы, поэтому будьте мудры и осторожны. Возможны денежные потери, конфликты с начальством и непредвиденные расходы. Первая половина недели будет удачнее, чем вторая.

ДЕВА. Вероятны плодотворные деловые поездки и встречи. Однако на личную жизнь времени не останется. Если вас не устраивает работа или вам необходим новый источник дохода, этим вопросом желательно заняться в конце недели.

ВЕСЫ. В начале недели вам придется разбираться со старыми долгами и обязательствами. В среду или четверг вероятны небольшие денежные поступления. В конце недели есть шанс наконец-то решить повисшие на вас финансовые проблемы.

СКОРПИОН. В начале недели вы можете рассчитывать на крупную выручку и выгодные проекты и заказы. Удачной будет игра на бирже, особенно основанная на анализе, а не просто на фарте. Проблем с деньгами у вас не будет. Сделайте дорогой подарок близкому человеку.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник или вторник возможны новые денежные поступления. Налаженные деловые связи и заключенные вами удачные сделки будут способствовать успеху. Ваше финансовое положение вполне надежно.

КОЗЕРОГ. В понедельник вероятны интересные предложения по работе, но прежде, чем их принять, необходимо все продумать. Надежда на авось приведет к тому, что все пойдет не совсем так, как бы вам этого хотелось. В среду или пятницу вы можете ожидать солидные денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ. Вы слишком резки в суждениях и критично настроены, это мешает вам найти единомышленников и спонсоров. К заманчивым предложениям во вторник и четверг лучше отнестись с долей скепсиса: возможно, от вас скрывают важную информацию.

РЫБЫ. В начале недели будьте осторожны при обращении с чужими деньгами. В пятницу вам будет везти - весьма вероятны выигрыши, получение премий, льгот или надбавок. В выходные дни постарайтесь не сорить деньгами, и не идете на поводу у детей, требующих «купи!».

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.